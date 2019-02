Le service et le sacrifice des Casques bleus africains "au premier plan de nos préoccupations", selon le SG de l'ONU

11 Février 2019

Addis-Abeba, Ethiopie, 11 février (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a remercié les Etats membres africains et la Commission de l'Union africaine pour leur soutien aux opérations de paix en Afrique, affirmant que le service et le sacrifice des soldats de la paix africains sont "au centre de nos préoccupations".

Le chef de l'ONU a loué le travail des Casques bleus et d'autres membres du personnel de maintien de la paix dans le cadre de son discours devant les chefs d'Etat réunis dimanche à Addis Abeba, Ethiopie, lors du Sommet de l'UA, a indiqué un communiqué de l'ONU.

M. Guterres s'exprimait au lendemain de la mort de trois Casques bleus éthiopiens servant dans la Mission des Nations unies à Abyei (UNISFA), lorsqu'un hélicoptère militaire transportant des troupes s'est écrasé dans le complexe de la Mission lors d'une opération de routine. Dix passagers ont été blessés, et trois seraient dans un état critique.

Abordant le fait que les pays africains fournissent près de la moitié de toutes les troupes de maintien de la paix de l'ONU - y compris environ les deux tiers de toutes les femmes soldats de la paix et la majorité de la police de l'ONU - il a poursuivi en reconnaissant le sacrifice des soldats africains dans les missions de maintien de la paix.

Il s'agit notamment de l'AMISOM (Mission de l'Union africaine en Somalie), de la force conjointe du G5, qui lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme dans la région du Sahel en Afrique du Nord, et de la Multinational Joint Task Force dans le bassin du lac Tchad, créée pour rétablir la sécurité dans les zones du bassin du lac Tchad affectées par le groupe terroriste Boko Haram.

"Pour être pleinement efficaces, ces opérations de paix africaines ont besoin de mandats solides du Conseil de sécurité et d'un financement prévisible et durable, y compris des contributions mises en recouvrement", a-t-il encore indiqué.

Les opérations de maintien de la paix des Nations unies, a ajouté le responsable de l'ONU, sont de plus en plus souvent appelées dans des zones où il n'y a pas de paix à maintenir, expliquant que c'est pourquoi il a exprimé à plusieurs reprises son soutien aux opérations de maintien de la paix et à la lutte antiterroriste, en lançant en 2018 une initiative appelée Action for Peacekeeping (A4P) visant à donner aux opérations des Nations unies des moyens plus efficaces, plus équipés, plus sûrs et plus solides.

M. António Guterres a ensuite insisté sur le rôle décisif que l'égalité, la participation significative et le leadership des femmes doivent jouer pour assurer une paix durable, citant les précieuses contributions apportées par FewWise - le Réseau des femmes africaines pour la médiation - et par le Réseau des femmes africaines leaders, qui ont qualifié les deux groupes de projets importants pour une collaboration conjointe ONU-UA.

Le Secrétaire général a déclaré qu'il était déterminé dès le premier jour de son mandat à forger des liens toujours plus étroits entre l'ONU et l'Afrique, notant une amélioration significative de la coopération stratégique entre l'ONU et l'Union africaine.

Les deux parties ont récemment signé des accords-cadres sur la paix, la sécurité et le développement durable, une déclaration commune sur la coopération pour les opérations de soutien de la paix et le premier dialogue sur les droits de l'homme.

FIN/INFOSPLUSGABON/LMP/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon