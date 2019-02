Tunisie : 35 routes coupées de la circulation par des perturbations atmosphériques

05 Février 2019

TUNIS, 5 février (Infosplusgabon) - Au total, 35 routes dans les gouvernorats de Kef, Siliana, Béja et Kasserine en Tunisie ont été coupées de la circulation à cause d'inondations ou de chutes de neiges, a annoncé, mardi, le Porte-parole de la garde nationale (gendarmerie), Houssem-Eddine Jebali.

21 routes sont hors d'usage à cause des inondations consécutives à la montée des eaux des fleuves et 14 autres routes coupées par les fortes chutes de neiges qui ont atteint des niveaux records, notamment sur les massifs de Siliana, avec 70 cm, a précisé le Porte-parole, ajoutant que certains gouvernorats ont également enregistré des glissements de terrain.

Les équipes de la protection civile de Kef ont pu évacuer 22 véhicules et secouru une famille de 4 membres après le renversement de leur voiture, a encore indiqué M. Jebali, annonçant que 11 familles dans le gouvernorat de Jendouba sont isolées par des pluies diluviennes tombées dans la région.

Trois camions libyens, bloqués au niveau d'un carrefour de la route reliant les villes de Kasserine et Thala, ont été secourus.

Le comité régional de lutte contre les catastrophes de la ville de Jendouba a appelé, mardi matin, les populations de plusieurs quartiers de la ville et sa banlieue à quitter leurs domiciles et mettre à l'abri les animaux et les matériels agricoles suite à l'augmentation du niveau des eaux.

Des perturbations ont été aussi notées dans la distribution de l'eau potable et de l'électricité, alors que les bouteilles de gaz ont enregistré une forte pénurie dans les régions du Nord-Ouest à cause des perturbations atmosphériques.

