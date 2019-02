BGFIBank Guinée Equatoriale et la Fondation BGFIBank offrent une Ecole publique aux enfants du village Basile Bubi

05 Février 2019

LIBREVILLE, 5 février (Infosplusgabon) - Monsieur Nicolas LEMME, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de l’Ecole publique Balthazar ETEO de Basile Bubi, le 22 Janvier dernier, en présence de plusieurs invités parmi lesquels Monsieur Acasio MBA NDONG.

Cet évènement qui s'inscrit désormais dans l'histoire de la communauté de ce petit village de la province de Bioko, situé à un peu plus de 30km du centre de Malabo, intervient quelques jours après la signature d'une convention de partenariat entre la Fondation BGFIBank et la filiale du Groupe en Guinée Equatoriale. Consciente que l’éducation des enfants est un levier essentiel pour une réelle égalité des chances, à travers ce projet, la filiale réaffirme une fois de plus son engagement envers ses communautés d’accueils.

Cette cérémonie a débuté avec les remerciements du Président de la communauté qui a salué l'action du Groupe BGFIBank pour la mise en oeuvre de ce projet qui aura un effet considérable sur la jeunesse de sa localité. L’Ecole publique Balthazar ETEO de Basile Bubi, unique école du village, bénéficiera dès sa sortie de terre, de la reconnaissance d'utilité publique par le Ministère de l'Education Nationale.

Lors de son allocution, Monsieur Nicolas LEMME a tenu à rappeler que "Le Groupe BGFIBank est, et reste le partenaire au service du développement social en Guinée Equatoriale". Il a également souligné que "L’avenir d’un pays est basé sur la qualité des Hommes qui le composent, l’éducation étant par excellence le vecteur de toute transformation d’une société".

Le Représentant de l’Enseignement moyen et supérieur auprès du Ministère de l’Education Nationale, Monsieur Acasio MBA NDONG, à remercié BGFIBank Guinée Equatoriale et la Fondation BGFIBank pour l’initiative engagée au profit de l’éducation des enfants de cette communauté. Il a tenu à rappeler les grandes orientations du Président de la République en matière d'éducation, avant de confirmer l’engagement du Gouvernement dans l'accompagnement et la matérialisation de cette belle initiative.

Le programme de la journée s’est achevé après la distribution, à l’internat Immaculada Concepción de la même localité, de quelques exemplaires du livres scolaire sur l'histoire de la Guinée Equatoriale : "La historia de Guinea Equatorial contada para niños", entièrement financé par la Fondation BGFIBank et édité en partenariat avec les Editions du Jaguar en 2017.

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank inscrit son action dans la continuité de l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal.

Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux. (SOURCE : Fondation BGFIBank).

