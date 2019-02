Mali : Le président de Khalifa Funds chez le chef de l'Etat Ibrahim Boubacar Kéita

05 Février 2019

BAMAKO, 5 février (Infosplusgabon) - Le chef de l'Etat malien, Ibrahim Boubacar Kéita, a reçu, lundi en audience au Palais de Koulouba, présidence malienne, le président de Khalifa Funds, un fonds des Emirats Arabes Unis dédiés au financement de projets, Hussain Al Nowais, a-t-on appris, mardi, de source officielle.

Hussain Al Nowais séjourne à Bamako, capitale malienne, depuis dimanche, à la tête d’une équipe d’experts chargée de suivre trois projets convenus entre son pays et le Mali lors du récent séjour du président malien à Abu Dhabi.

A sa sortie d’audience, M. Hussain a expliqué qu’il séjourne au Mali dans le cadre du suivi de la visite que le président Ibrahim Boubacar Kéita a effectuée à Abu Dhabi, il y a quelques semaines, durant laquelle, il a rencontré l’Emir des Émirats Arabes Unis, Khalifa Ben Zayed Al Nahyane.

"Pendant ces échanges entre les deux dirigeants, il avait été question d’un certain nombre de projets et j’ai été désigné à cet effet pour suivre l’évolution de ces projets au Mali. Je dois discuter avec les autorités maliennes sur trois grands projets portant sur l’énergie solaire, la transformation du coton sur place au Mali et des opportunités d’emplois pour les jeunes maliens", a expliqué, le président de Khalifa Funds.

Une équipe technique des Emirats Arabes Unis, rappelle-t-on, est actuellement en discussion avec le ministre malien de l’Energie, Sambou Wagué, pour établir un calendrier bien déterminé pour la mise en œuvre du projet de l’énergie solaire.

FIN/INFOSPLUSGABON/POL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon