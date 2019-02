L’Etat Pied-Noir continue de tisser sa toile

04 Février 2019

LIBREVILLE, 4 février (Infosplusgabon) - Entouré par les Présidents des Corps Constitués de la FDR, Maître Jacques Villard, Chef de l’Etat, a prononcé le premier discours de l’année 2019 à Montpellier en annonçant les prochaines réalisations de cette organisation internationale.

Cette cérémonie qui coïncidait avec la reprise des activités pour 2019, s’est déroulée dans un salon privé à St Jean-de-Védas. Occasion pour le Chef de l’Etat Pied-Noir, Maître Jacques Villard, de réunir les cadres de son organisation internationale.

Etaient présents à la table officielle, Maître John Henry Bennett, Président du Conseil d’Etat, Jean-Claude Intartaglia, Président de la Commission NTIC, René Pico, Président de l’Assemblée Nationale, Philippe Ruiz, Président du Conseil des Ministres, Maître Jean-Paul Alberca, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Pierre Laborda, Ministre des Affaires Etrangères et Maître Jean-François Galéa, Président de la Commission de l’Identité Nationale.

Le Chef de l’Etat annonçait que l’année 2019 serait une année décisive dans le cadre de l’expansion internationale de la Fédération des Deux Rives. Le Chef de l’Etat dévoilera lors de la réunion publique qui aura lieu à Nice le 26 mars 2019 la revendication territoriale de l’Etat Pied-Noir qu’il transmettra au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York.

Les Présidents des Corps Constitués, après avoir reçu leur propre Certificat de Nationalité Pied-Noir ont remis leurs certificats aux Ministres, aux Députés, aux Conseillers d’Etat, aux Chefs d’entreprises, aux Avocats ainsi qu’aux premiers citoyens de l’Etat qui devront désormais porter la bonne parole à travers le monde.

Des représentants de plusieurs pays, tous de nationalité pied-noir, étaient présents, à savoir de la France, de l’Espagne, de l’Algérie, du Maroc, d’Israël et, pour les territoires d’outre-mer, de la Polynésie Française, de la Nouvelle Calédonie et de l’Île de la Réunion.

Le Chef de l’Etat et les Présidents des Corps Constitués qui sont désormais habilités à remettre en mains propres ces Certificats de Nationalité Pied-Noir, vont se déployer auprès de l’ensemble des communautés de Pieds-Noirs installées dans le monde afin de leur remettre les prochains certificats en mains propres.

D’orès et déjà, des réunions mensuelles et des rencontres sont prévues avec un ensemble d’hommes politiques et de journalistes qui s’intéresse au devenir de la Fédération des Deux Rives (FDR).

Le Chef de l’Etat Pied-Noir a poursuivi son intervention en précisant que les certificats de nationalité Pied-Noir sont le prélude indispensable à la remise de cartes d’identité et de passeports. C’est par centaines que vont être instruits les dossiers des Pieds-Noirs qui rejoignent leur Etat, sachant que celui-ci est en train de reconstituer leur Etat Civil qui a été oublié, perdu ou détruit dans les pays d’origine alors sous contrôle de la France.

Le Chef de l’Etat Pied-Noir a précisé qu’à la demande des intéressés, le terme Pied-Noir recouvrait au sein de leur Etat tous les Européens d’Afrique du Nord originaires du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de l’Egypte.

L’ambition de la Fédération des Deux Rives est de rassembler les descendants de ces pionniers qui se trouvent dispersés, aujourd’hui, sur les cinq continents à la suite d’un génocide et d’un exode comparables à ceux des Juifs, des Arméniens ou des Palestiniens.

Le Chef de l’Etat Pied-Noir a conclu, en appelant tous les Pieds-Noirs qui le souhaitent à une mobilisation générale en vue de donner à ce Peuple la représentation internationale qu’il mérite et d’inscrire leur Nation au sein de toutes les Organisations Internationales qui régissent la vie des Peuples dans le Monde. (Source : Cellule de Communication du cabinet du Président).

