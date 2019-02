Congo : Les Sénateurs appelés à promouvoir la bonne gouvernance dans le pays

03 Février 2019

Brazzaville, Congo, 3 février (Infosplusgabon) - Le président du Sénat congolais, Pierre Ngolo, a prié les Sénateurs vendredi à Brazzaville, d’accompagner sans réserve le chef de l’Etat dans la dynamique enclenchée pour la bonne gouvernance, à l’ouverture des travaux de la 5e session ordinaire administrative, a-t-on appris samedi, de sources officielles.

‘’ Le pari pris par le Congo de sortir victorieux des turbulences que nous vivons fait obligation au Parlement, notamment la Chambre haute, d’accompagner sans réserve le mouvement qui se développe dans notre pays sous la très forte impulsion de Denis Sassou Nguesso, mouvement ayant pour postulats : la rectitude dans les pensées et les actes, la promotion de la justice et de la bonne gouvernance ‘’, a déclaré le président du Sénat.

Ce mouvement, a-t-il signifié, tire sa force de la détermination des Congolais à atteindre le mieux-être de chacun, de chaque société et dicte une attitude de tolérance zéro à l’égard de tout acte et de toute pensée susceptible d’impacter négativement les efforts de développement.

Pierre Ngolo a en outre demandé aux Sénateurs d'agir pour un climat social apaisé, de veiller à ce que les délibérations, les initiatives diverses prises à tous les niveaux soient inspirées et demeurent toujours guidées par la quête de la justice et de l’intérêt du plus grand nombre.

‘’Il convient que nous intériorisions tous notre devoir de servir et de mieux servir ceux qui, aux capacités limitées, fondent leur espoir sur notre action. Evitons donc toute inclination à la démission », a lancé le président du Sénat.

‘’Notre pays ploie encore sous une conjoncture économique et financière austère. Mais le climat général de détente, de paix et de confiance qui prévaut en ce début d’année, sous-tendu par le traitement par le gouvernement de la dette intérieure et l’augmentation de la production pétrolière, semble promoteur d’une sortie certaine des incertitudes. Il y a nécessité que les Congolais de tout bord, mus par le sentiment patriotique, saisissent l’intérêt de conjuguer leurs énergies dans une perspective de levée des obstacles aux efforts jusque-là consentis pour atteindre le bout du tunnel ‘’, a souhaité Pierre Ngolo.

Le président de la Chambre haute a exhorté le gouvernement à tout entreprendre pour la conclusion d’un accord avec le Fonds monétaire international. ‘’ A contrario, nous ne pouvons tolérer que certains compatriotes se complaisent du statu quo et s’activent même à faire échec au processus enclenché par les institutions de la République ’’, a-t-il averti.

Pierre Ngolo a appelé les Sénateurs à plus de discipline et de sérieux. ‘’ Je voudrais interpeller notre conscience collective pour une méditation profonde sur le vœu émis par le chef de l’Etat en rapport avec la concertation permanente entre les deux chambres et les synergies entre les pouvoirs législatif et exécutif ‘’, a-t-il dit.

Au cours de cette session, la Chambre haute aura à examiner quatorze affaires parmi lesquelles, le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure et l’accord de financement relatif au projet d’appui au développement des entreprises.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon