Nigeria : Le vice-président indemne suite au crash de son hélicoptère dans le Centre-Nord du pays

03 Février 2019

Abuja, Nigerian 3 février (Infosplusgabon) - Un hélicoptère de l'armée de l'air nigériane (NAF) transportant le vice-président, Yemi Osinbajo, lors d'une campagne électorale samedi, s'est écrasé à Kabba, dans l'Etat de Kogi, au Centre-Nord du Nigeria, sans faire de blessé.

M. Osinbajo devait s'adresser aux partisans du parti dans l'ancienne ville de Kabba avant l'incident.

Laolu Akande, porte-parole du vice-président, a d'abord confirmé la bonne santé des passagers et de l'équipage, affirmant que le vice-président Osinbajo poursuit ses engagements et ses projets pour la journée dans l'Etat du Centre-Nord du Nigeria.

Osinbajo a déclaré plus tard dans un message sur Facebook, "nous sommes sains et saufs ! Merci à tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude et merci à l'équipage qui a bien géré la situation. Nous croyons que Dieu continuera de nous protéger, le Nigeria et nous, même si nous allons plus haut".

