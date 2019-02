L’UE prête à soutenir le Congo dans ses négociations avec le FMI

03 Février 2019

Brazzaville, Congo, 3 février (Infosplusgabon) - L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Congo, Raul Mateus Paula, a annoncé à que son institution pourrait appuyer le gouvernement congolais à juguler la crise de la dette dans ses négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), lors d’un entretien avec le ministre des Finances et du Budget, Calixte Nganongo.

‘’ Le ministre m’a retracé, d’une manière très claire, les différentes étapes de ces négociations. Je pense que c’était extrêmement fructueux et très utile, et nous allons voir comment soutenir le Congo dans ces différentes étapes, c’est-à-dire dans cette phase difficile de la dette, qui n’est qu’une étape. Je pense que le Congo réunit toutes les conditions pour la dépasser ’’, a déclaré le diplomate européen.

La dette publique constitue un frein pour la croissance de l’économie nationale et la stabilité macroéconomique du pays. Estimé à plus de cinq mille milliards de francs CFA, soit 110% du produit intérieur brut, le passif de l’Etat est détenu majoritairement par les traders (29,9%) et la Chine (34,15%). Les discussions entamées par le gouvernement avec le Fonds monétaire international devraient aboutir à la conclusion d’un programme de coopération économique soutenu par cette institution de Bretton Woods.

