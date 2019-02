Mauritanie : Célébration de la journée des zones humides

03 Février 2019

Nouakchott, Mauritanie, 3 février (Infosplusgabon) - La Mauritanie a célébré ce samedi la Journée mondiale des zones humides placée sous le thème « zones humides et changement climatique » pour l’édition 2019, a-t-on appris de sources officielles.

Cette journée a été ponctuée par une série d’événements en bordure de mer organisés conjointement par le ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), le Fonds Régional d’Investissement pour la prise en charge des Zones Humides en Afrique de l’Ouest (WAKA) et le Parc National du Banc d’Arguin (PNBA).

En présidant la cérémonie, le Secrétaire général du ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), Mady Ould Taleb, a mis l’accent sur l’intérêt que le gouvernement mauritanien, l’Afrique et le monde entier accordent «aux zones humides et à la valorisation de leurs caractéristiques en tant que réserves de diversité biologique, berceaux et lieux de protection de la nature et des espèces animales».

En Mauritanie, ces écosystèmes qui existent à la fois au niveau marin et terrestre, sont aujourd’hui confrontés au problème mondial du changement climatique et victimes d’une dégradation « du fait de la hausse des températures engendrant des perturbations pluviométriques et des effets néfastes sur le couvert végétal».

M. Ahmed Ould Lefghi, Directeur du Fonds Spécial d’Affectation du Banc d’Arguin, a mis en évidence «l’intérêt des zones humides au niveau local et international, car en Mauritanie les ressources hydriques sont rares et ces zones humides jouent un rôle important pour la survie des espèces animales ».

La Mauritanie compte un total de 360 humides identifiées parmi lesquelles les plus importantes sont Boukhaly, Tamchkett, Tamourt Naj, le Banc d’Arguin, le Parc National de Diawling…

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon