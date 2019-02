Tunisie : 16.000 personnes diagnostiquées atteintes du cancer chaque année

02 Février 2019

Tunis, Tunisie, 3 février (Infosplusgabon) - Au total 16.000 personnes sont diagnostiquées atteintes du cancer, chaque année, en Tunisie dont 70% parmi elles découvrent la maladie à un stade avancé, a indiqué, samedi, le président de l'Association tunisienne de sensibilisation et d'éducation en oncologie multiple, Farouk Al-Bana dans une déclaration radiophonique à Tunis.

La Tunisie possède les techniques et les équipements les plus modernes, ainsi que des compétences médicales pour soigner le cancer, mais le problème se situe au niveau de l'insuffisance de ces outils et du personnel, a-t-il dit.

Il a, sur le même registre, déploré l'absence de sensibilisation des malades et leur incitation sur la nécessité de faire des analyses et de procéder à des contrôles réguliers des maladies cancérogènes comme le diabète.

Il a appelé à l'intervention de la société civile pour aider à la construction des hôpitaux et des unités spécialisées dans le domaine des soins des maladies cancérogènes.

