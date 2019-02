Egypte : Entretiens au Caire entre le Secrétaire général de la Ligue arabe et l'envoyé de l'ONU en Libye

02 Février 2019

Le Caire, Égypte, 2 février (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Abou El-Gheit et l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé ont eu des entretiens, ce samedi au Caire, sur les moyens de solutionner la crise libyenne et d'accompagner les Libyens afin de parvenir à une solution définitive de la situation dans le pays de façon à assurer les exigences constitutionnelles pour la tenue des élections auxquelles aspire le peuple libyen.

Selon un communiqué publié à l'issue de la rencontre, M. Abou El-Gheit a réaffirmé le soutien de la Ligue arabe apporté au plan de travail onusien et le processus politique parrainé par l'envoyé onusien pour une solution libyo-libyenne qui met fin à l'état de blocage politique et à la division actuelle du pays et qui permet la tenue d'élections présidentielle et législatives sur des bases constitutionnelles saines dont les résultats donnent satisfaction à tous.

Il a insisté sur la nécessité de parvenir à une solution radicale, inclusive et durable concernant le problème des milices armées qui agissent en dehors de l'autorité de l'État et qui présentent une menace pour la sécurité de l'État libyen et sa souveraineté, sans lesquels il n'y aura pas d'avancée espérée aux plans du processus politique, d'installation des bases de la sécurité et de la stabilité dans les différentes parties du pays.

L'envoyé spécial de l'ONU et le Secrétaire général de la Ligue arabe ont convenu sur l'importance de poursuivre les efforts déployés afin de rétablir la confiance entre les parties libyennes, de les encourager à dépasser leurs différends et de s'accorder sur les mesures et les bases nécessaires permettant de préserver l'unité et la sécurité de la Libye.

Les deux hommes ont aussi convenu de poursuivre la coopération et la coordination entre leurs structures pour les prochaines étapes et exprimé leurs aspirations à continuer ce travail commun dans le cadre du groupe quadripartite qui regroupe également l'Union européenne et l'Union africaine.

