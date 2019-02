Tunisie : Plus de 2.000 militaires attendus aux manœuvres militaires afro-américaines au Burkina Faso et en Mauritanie

02 Février 2019

Tunis, Tunisien, 2 février (Infosplusgabon) - Plus de 2.000 militaires venus de 30 pays africains et occidentaux prennent part du 18 février au 1er mars 2019 aux manœuvres militaires ''Flintlock 2019'', prévues au Burkina Faso et en Mauritanie sous l'égide des opérations spéciales des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom).

L'information est donnée par le site officiel d'Africom qui précise que ces manœuvres entrent dans le cadre d'exercice militaire annuel intégré depuis 2005 qui visent à renforcer la coordination entre les forces en Afrique du Nord et de l'Ouest avec les forces occidentales.

Les manœuvres militaires ''Flintlock'' constituent les plus grandes manœuvres entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique et tournent autour du renforcement des capacités des principaux pays de la région (sahélienne) à lutter contre les organisations extrémistes violentes et les crimes terroristes tout en assurant la protection des frontières.

Participent au niveau africain, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Tchad, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal.

Pour les pays occidentaux, sont attendus, l'Autriche, la Belgique, le Tchèque, le Danemark, la France, l'Italie, le Japon, la Hollande, la Norvège, la Pologne, le Portugal, l'Espagne, la Suisse, le Royaume Uni et les États-Unis.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon