Cap Vert : Nouvelle hausse des prix du carburant

02 Février 2019

Praia, Cap-Vert, 2 février (Infosplusgabon) - Les prix des carburants au Cap-Vert connaissent une nouvelle hausse, depuis vendredi, après avoir enregistré des réductions successives, ces derniers mois, a-t-on appris, samedi.

Selon la dernière grille publiée par l'Agence régulatrice multisectorielle de l'économie (AREM), l'augmentation la plus significative est celle du gaz butane (2,70%), qui est le combustible le plus utilisé, surtout, par la couche la plus pauvre du pays pour la préparation des repas.

Dans la nouvelle grille, qui sera en vigueur jusqu'au dernier jour de février, les prix du gasoil normal, du gasoil pour électricité et du gasoil marin ont augmenté respectivement de 1,25%, 1,49% et 1,47%, tandis que ceux du fioul 180 et fioul 380 ont connu une hausse de 2,64% et 2,41%, respectivement, et ceux de l'essence et du pétrole de 1,47% et 2,06%.

Le prix de l'essence est passé de 108,5 à 110 escudos capverdiens, celui du pétrole de 82,40 à 84,10 escudos et du gasoil de 95,80 à 97 escudos capverdiens.

Déjà le gasoil pour l'électricité est passé de 80,60 à 81,80 escudos, le gasoil marin de 68,10 à 69,10 escudos, le fioul 380 de 56,90 à 58,40 escudos et le fioul 180 de 62,30 à 63,80 escudos.

Conformément au nouveau prix, le gaz butane se vend en vrac, à présent, par 121,60 kg, soit les bouteilles de 03kg à 347 escudos, celles de 6kg à 730 escudos, celle de 12,5kg à 1.521 escudos et celles de 55kg seront vendues à 6.690 escudos capverdiens.

L'ARME relève des facteurs externes qui ont influencé les dernières hausses, indiquant que “le mois de janvier 2019 a été marqué par une grande volatilité dérivée d'une certaine tendance moyenne de hausse des cotations du pétrole sur le marché international, où l'optimisme concernant la réduction des tensions entre la Chine et les Etats-Unis a nourri des attentes positives quant à la croissance globale de l'économie et de la demande du pétrole”.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon