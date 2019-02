Ligue des Champions CAF 2018-2019 : l'Espérance de Tunis en danger face à Orlando Pirates d'Afrique du Sud

02 Février 2019

Tunis, Tunisie, 2 février (Infosplusgabon) - L'Espérance sportive de Tunis se déplace ce samedi en Afrique du Sud pour y rencontrer Orlando Pirates pour le compte de la troisième journée (groupe B) de la phase de groupes de la Ligue des Champions d'Afrique de football.

Le tenant du titre tunisien, auteur d’un match nul en déplacement contre les Guinéens de Horoya AC (1-1) et d’une victoire à domicile face au FC Platinum du Zimbabwe (2-0), partage le même nombre de points que son adversaire du jour (4 points) ,à trois longueurs de Platinum et Horoya qui s’affronteront dans l’autre match du groupe à Bulawayo (Zimbabwe).

Le staff technique du club tunisien ne pourra cependant pas profiter des services du milieu défensif, Khalil Chammam, et de la nouvelle recrue libyenne, Hamdou Alhouni, blessés, mais il pourra compter sur la bonne forme du duo Anis Badri et Taha Yassine Khenissi, auteurs de 8 buts (6 pour Khenissi et 2 pour Badri) sur un total de 10 buts inscrits dans les six derniers matches de l’équipe, toutes compétitions confondues.

La rencontre sera dirigée par l’arbitre éthiopien, Bamlak Tessema, rappelle-t-on.

