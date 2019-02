Algérie : Le Niger souhaite bénéficier de l'expérience algérienne en matière d'éducation et d'enseignement (ministre)

01 Février 2019

Alger, Algérie, 1er février (Infosplusgabon) - Le ministre nigérien des Enseignements professionnels et techniques,Tidjani Idrissa Abdoulkadri, a déclaré jeudi à Alger, que son pays souhaite bénéficier de l'expérience algérienne en matière d'éducation, d'enseignement et d'alphabétisation, ainsi que de formation professionnelle.

S'exprimant à l'issue d'un entretien avec la ministre algérienne de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, M. Abdoulkadri a notamment affirmé que ''le Niger souhaite bénéficier de l'expérience algérienne, notamment après les améliorations apportées par le ministère algérien de l'Education nationale, au sein d'un grand atelier à valoriser''.

Il a souligné que ''la convergence de vues entre les deux pays concerne la révision du système éducatif, en tirant profit des expériences des autres pays''.

Mme Benghabrit a pour sa part, indiqué que cette rencontre a permis de mettre en exergue ''tous les aspects initiés par son département en matière d'amélioration et de mise en œuvre des réformes adoptées par l'Algérie depuis 2003'', citant notamment ''les évaluations ayant permis l'identification et le traitement pédagogique des erreurs que les élèves peuvent commettre, aussi bien en linguistique qu'en mathématiques''.

Elle a indiqué que l'accent a été mis, lors de cette rencontre, sur ''l'expérience algérienne réussie dans l'alphabétisation, ainsi que dans la formation et l'enseignement techniques qui a permis de relancer l'économie nationale des deux pays''.

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué le programme d'échange entre les régions de Tamanrasset (Algérie) et d'Aghadis (Niger) qui s'inscrit dans le cadre du Comité bilatéral frontalier algéro-nigérien, notamment en ce qui concerne l'enseignement de la langue arabe et de l'éducation islamique et leur rôle dans la lutte contre l'extrémisme.

