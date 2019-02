Un expert burkinabè rassure de l’opérationnalisation de la Force du G5 Sahel

01 Février 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 1er février (Infosplusgabon) - Le secrétaire permanent pour la promotion de la microfinance, Karfa Fayama, avait déclaré jeudi à Ouagadougou, que les moyens sont en cours pour l’opérationnalisation de la Force du G5 Sahel afin de lutter efficacement contre le terrorisme dans cette région de l’Afrique.

"Le terrorisme est un phénomène insaisissable pour lequel on a besoin du soutien du monde entier (…) tout le monde en est conscient et les soutiens arrivent", a déclaré M. Fayama, qui représentait le ministre burkinabè de l’Economie, à l’ouverture des travaux des experts des pays du G5 Sahel, dans le cadre du 5e sommet de l’institution organisé au Burkina Faso.

M. Fayama a souligné que le G5 Sahel, "dans sa quête permanente de faire de ses pays membres un espace intégré, riche et prospère au triple plan économique, politique et social, entend garantir la sécurité, la paix et le développement durable".

Cette réunion a pour but de préparer le Conseil des ministres prévu le 3 février, à l’issue duquel le Burkina Faso assurera la présidence de l’institution.

Le G5 Sahel est composé de cinq pays de l’espace Sahélo-saharien (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) qui ont décidé de mutualiser leurs moyens pour faire du Sahel un espace de paix, de développement et de prospérité partagée, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/RTY/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon