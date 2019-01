Des efforts en cours pour sensibiliser sur le cancer au Botswana

31 Janvier 2019

GABORONE, Botswana, 31 janvier (Infosplusgabon) - La ligue botswanaise contre le cancer envisage maintenant d'élargir son champ de sensibilisation au cancer en informant davantage de personnes dans le pays et en sensibilisant le grand public aux dangers de la maladie.





La commémoration de la Journée mondiale contre le cancer a été limitée dans le passé à Gaborone, la capitale.





Bien que le cancer mette en danger la vie du patient, la sensibilisation sur le cancer n’a pas gagné autant de popularité que les autres pandémies telles que le VIH/sida. La ligue botswanaise contre le cancer envisage d'organiser les commémorations de la journée mondiale contre le cancer en dehors de Gaborone pour encourager des modes de vie actifs à travers le sport et le cyclisme, afin de freiner la propagation de la maladie.





L’initiative s’articule autour du thème triennal «Je suis et je serai», qui est celui de la Journée mondiale contre le cancer de 2019 à 2021.





« Ce thème est un appel stimulant à l’action et à un engagement personnel et représente le pouvoir dont disposent les actions individuelles prises maintenant pour influer sur l’avenir. La lutte contre le cancer ne peut être gagnée que si nous sommes unis », a déclaré Seele Maoka, responsable des relations avec Western Insurance.





La ligue botswanaise contre le cancer s’est associée à la société Western Insurance, établie au Botswana, et a également réussi à fidéliser d’autres parties prenantes, notamment des magasins, des hospices, des hôpitaux, des clubs de cyclisme et des associations non gouvernementales de lutte contre le cancer dans tout le pays.





Contrairement à de nombreuses autres maladies, le cancer n’est pas facile à détecter à un stade précoce. Les activités sportives sont considérées comme la meilleure méthode de lutte contre la maladie.





