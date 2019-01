Le Président Sissi d'accord pour la création d'une zone industrielle russe dans l'espace du Canal de Suez

31 Janvier 2019

LE CAIRE, Égypte, 31 janvier (Infosplusgabon) - Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a donné son accord pour la création d'une zone industrielle russe dans l'espace économique du Canal de Suez, a indiqué, jeudi, le journal officiel égyptien.





Le projet vise à donner une opportunité de développer et de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine industriel tout en augmentant les investissements et la coopération industrielle, scientifique et technique entre des entités commerciales des deux pays, explique la même source.





l'Assemblée égyptienne des représentants (Parlement) avait ratifié l'accord signé le 11 novembre 2018 entre le gouvernement égyptien et celui de la Russie sur la création et la gestion d'une zone industrielle russe, rappelle-t-on.





Les deux parties se sont engagées à renforcer les infrastructures actuelles et les moyens de production installés en Egypte tout en renforçant les moyens de coopération industrielle égypto-russe dans les marchés d'autres pays.





L'accord prévoit aussi la création de nouvelles opportunités de travail et l'exécution des programmes spécialisés pour la formation d'experts dans différents secteurs industriels.





Concernant le site du projet de création d'une zone industrielle russe, l'accord engage l'Instance publique pour le développement de la zone économique du Canal de Suez, de déterminer et de mettre un terrain, d'une superficie de 5 millions 250 mille mètres carrés, dans la zone du Canal à l'est de Port-Saïd en Egypte en faveur de l'entreprise chargée de la gestion de la zone industrielle russe.





L'article 13 de l'accord stipule que la durée de l'accord est de 50 ans si aucune des deux parties n'annonce son intention d'y mettre fin en le faisant savoir, par écrit à l'autre partie par les canaux diplomatiques.





