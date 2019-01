Le Président Barrow exhorte l'Espagne à prendre en considération les difficultés socio-économiques des pays africains dans le débat sur la migration

31 Janvier 2019

BANJUL, Gambie, 31 janvier (Infosplusgabon) - Toute discussion initiée sur la migration entre l'Espagne et l'Union européenne doit prendre en considération les difficultés socio-économiques auxquelles sont confrontés la Gambie et les autres pays africains en général, a déclaré le président gambien Adama Barrow.

Le chef de l'exécutif gambien a fait cette déclaration lors de l'audience qu'il avait accordée au ministre espagnol de l'Intérieur qui lui avait rendu une visite de courtoisie ce jeudi au niveau du palais présidentiel gambien, State House, à Banjul, la capitale.





Le ministre espagnol, à la tête d'une délégation composée de dignitaires espagnols, effectue une visite à Banjul où il discutera avec son homologue gambien, M. Ebrima Mballow, sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.





Le Président Barrow a déclaré que la coopération avec les pays européens doit également inclure l'adoption de stratégies pour le développement axées sur la création de capacités pour le renforcement des jeunes et la consolidation de l'économie nationale dans le but de réduire l'exode rural au niveau des jeunes et les risques émanant des activités criminelles transfrontalières.





Le président gambien a également, au cours de la même audience, évoqué les relations de longue date entre son pays et le gouvernement espagnol, avant d'indiquer sa détermination et l'engagement de son gouvernement pour porter ces bonnes relations bilatérales entre les deux pays à un niveau très avancé.





Le ministre espagnol de l'intérieur, soutenant les positions de son hôte par rapport au débat sur la migration, a déclaré: " Nous sommes tombés d'accord sur la nécessité d'élargir notre champ de coopération qui ne doit pas seulement se limiter à la sécurité... D'autres domaines sur le plan social et économique sont aussi importants que le domaine sécuritaire. Si nous voulons de relations pacifiques entre l'Europe et l'Afrique, nous devons privilégier les domaines relatifs au développement".





Le ministre espagnol a ajouté que son pays et la Gambie vont travailler pour l'amélioration de la base des ressources humaines gambiennes, particulièrement dans le domaine sécuritaire avec un accent particulier sur la protection civile.





Combattre les réseaux de la migration clandestine, d'après le ministre espagnol de l'Intérieur, est une préoccupation commune pour les deux pays, de même que les organisations criminelles transnationales, tels que les réseaux de narcotiques.





"Chacun a le droit de vivre où il veut. Les gens devraient également s'accorder l'opportunité de vivre où bon leur semble. L’Espagne et la Gambie doivent travailler ensemble pour un partenariat égalitaire", a conclu M. Gomez.









FIN/INFOSPLUSGABON/HPO/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon