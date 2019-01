Le Royaume-uni et les États-unis exhortent le Nigeria à tenir des élections crédibles le mois prochain

25 Janvier 2019

Abuja, Nigeria, 25 janvier (Infosplusgabon) - Le Royaume-uni a mis en garde jeudi, les responsables politiques nigérians ou leurs partisans, que tout individu ou groupe qui perturberait les élections nationales et d’Etat en subirait les conséquences.

L’'ambassadeur des États-unis au Nigeria, M. Stuart Symington, a en outre déclaré que les prochaines élections au Nigeria allaient déterminer l'avenir du pays et a exhorté les parties prenantes à promouvoir des élections crédibles et pacifiques.

Un communiqué de l’ambassade britannique à Abuja a fait savoir jeudi, que ces conséquences incluent l'interdiction de voyage au Royaume-uni qui pourrait frapper leurs auteurs, leur accès à des fonds basés au Royaume-uni ou des poursuites en vertu du droit international.

Selon le communiqué "à 23 jours des élections présidentielle et d’Etat et 37 jours avant les élections pour les sièges des gouverneurs et des assemblées d'État, l’ambassade britannique à Abuja tient à réaffirmer notre ferme soutien en faveur d’élections libres, régulières et pacifiques au Nigeria.

"Nos partenaires internationaux et nous-mêmes demeurons des partisans de la démocratie. Nous ne soutenons aucun parti, ni aucun individu, et estimons que le peuple nigérian devrait pouvoir choisir ses dirigeants dans un environnement exempt de discours de haine et d'insécurité.

"Nous continuons d'apporter un soutien important à la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria et à la société civile nigériane pour les aider à organiser des élections crédibles. Nous collaborons régulièrement avec des acteurs de tous les horizons politiques pour les encourager à respecter les règles électorales et à maintenir un climat de paix et de calme.

"Nous allons déployer une vaste mission d'observation pour les prochaines élections, notamment en coordination avec la mission d'observation des élections de l'UE. Nos observateurs veilleront en particulier à ce qu’aucune tentative ne vise à encourager ou à utiliser la violence pour influencer les élections, y compris dans les réseaux sociaux’ ’Nous tenons à rappeler à tous les Nigérians que si le Royaume-uni est informé de telles tentatives, cela pourrait avoir des conséquences pour les individus, notamment leur droit de voyage au Royaume-uni, leur capacité à obtenir des fonds du Royaume-uni ou des poursuites judiciaires en vertu du droit international.

"Le Royaume-uni est un ami et un partenaire du Nigeria. Nous espérons que notre soutien continu aidera le Nigeria à faire un pas de plus vers la consolidation des progrès réalisés depuis le retour de la démocratie en 1999".

Dans la même veine, l'ambassadeur des États-unis au Nigeria, M. Stuart Symington, a déclaré aux journalistes jeudi, après une réunion avec le gouverneur de l'État de Rivers, Nyesom Wike, à la Maison du gouvernement, à Port-Harcourt, dans la région du Delta du Niger, que toutes les institutions gouvernementales doivent tout faire pour organiser des élections transparentes.

M. Symington a déclaré que ‘’toutes les institutions gouvernementales doivent tout faire pour des élections justes. L'élection n'est pas une question de vie ou de mort. Il s’agit de définir l’avenir du Nigeria. Il doit y avoir des élections libres, justes et crédibles’’.

L'ambassadeur a déclaré que l'idée d'un peuple libre ayant la capacité à prendre des décisions en toute liberté reste l'idée la plus importante du monde.

Symington a exhorté la population à prendre son courage à deux mains pour rejeter tout appel à la violence lors des élections.

Au cours de la campagne, il a conseillé aux électeurs de toujours demander à leurs dirigeants politiques de leur dire comment ils comptent concrétiser leurs promesses.

Il a déclaré que le président du Congrès progressiste (APC), Muhammadu Buhari, et l’ex- vice-président et candidat à la présidence du Parti démocratique populaire, Alhaji Atiku Abubakar, croient que le vote du peuple fera une différence lors des élections.

FIN/INFOSPLUSGABON/LDK/GABON 2019

© Copyright Infosplusgabon