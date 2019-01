Le Président Félix Antoine Tshisekedi s’engage à ériger un Etat démocratique en RDC

25 Janvier 2019

Kinshasa, RD Congo, 25 janvier (Infosplusgabon) - Le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s’est engagé, dans son discours à l’occasion de son investiture jeudi, à ériger un Etat moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen.

Il a promis que son gouvernement va axer son action politique sur la pacification de tout le territoire, la lutte contre la pauvreté, la corruption et les anti valeurs, la réhabilitation et la consolidation d’un Etat de droit, notamment l’impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres.

Il a aussi promis d’œuvrer pour la promotion de la presse et des médias pour en faire véritablement un 4ème pouvoir, ainsi que pour la valorisation du capital humain, le développement en milieu rural, la simplification des procédures administratives dans le secteur clé de la vie nationale et l’accessibilité des citoyens à tous les services de l’Etat.

Selon lui, il y aura un plan coordonné de gouvernance avec des actions immédiates et déterminantes sur le plan politique, diplomatique, militaire, socio-économique, humanitaire et environnemental.

La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux électoral, avait confirmé dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 janvier, la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle du 30 décembre 2018.

Selon les résultats publiés par la CENI et confirmés par la haute Cour, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l’a emporté avec 7.051.013, soit 38,57%. Il est suivi de Martin Fayulu Madidi avec 6.366.732, soit 34,83%, et Emmanuel Ramazani Shadary, dauphin du Président Joseph Kabila Kabange, avec 4.357.359, soit 23,84%.

