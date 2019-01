Des millions de personnes ont besoin d'une ‘’assistance vitale’’ au Cameroun - ONU

25 Janvier 2019

Genève, Suisse, 25 janvier (Infosplusgabon) - Environ 4,3 millions de Camerounais, principalement des femmes et des enfants, ont besoin d'une aide vitale, a annoncé jeudi l'ONU, en présentant son plan de réponse humanitaire pour ce pays d’Afrique centrale en 2019, en coordination avec le gouvernement et l'aide des partenaires.

Mme Allegra Baiocchi, coordonnatrice humanitaire et résidente des Nations unies pour le Cameroun, et Mme Yap Mariatou, directrice de la Protection civile du Cameroun, ont mis en garde, lors du lancement à Genève, que la demande d’aide humanitaire va augmenter de manière drastique dans l'ensemble du pays.

"Des centaines de milliers de personnes au Cameroun nécessitent une assistance et une protection urgentes", a déclaré Mme Baiocchi, qui a ajouté que "les attaques contre les civils se sont multipliées et que de nombreuses personnes touchées par le conflit survivent dans des conditions difficiles sans assistance humanitaire, en raison du manque dramatique de financement de la réponse. La crise au Cameroun d’aujourd’hui ne peut plus être occultée, elle doit figurer en bonne place dans notre agenda".

Selon un communiqué onusien, avec les besoins qui augmentent de 31 pc par année, l'ONU estime aujourd'hui qu'environ 4,3 millions de personnes au Cameroun, soit une personne sur six et principalement des femmes et des enfants, ont besoin d'une assistance vitale.

Le plan d'action humanitaire conjoint 2019 prévoit 299 millions de dollars américains pour venir en aide à 2,3 millions de personnes vulnérables, soit plus de la moitié des personnes dans le besoin. L'année dernière, un plan d'intervention de 320 millions américains en faveur du Cameroun n'a été financé qu'à hauteur de 40 pc.

L'aggravation du conflit dans les régions occidentales du pays est le principal facteur à l'origine de cette augmentation, avec des attaques armées dans le Grand Nord et de nouveaux réfugiés en provenance de la République centrafricaine augmentant également la demande d'aide urgente, indique le communiqué.

Selon l’ONU, l'insécurité et la violence dans ces régions ont déplacé 437. 000 personnes et poussé plus de 32.000 d'entre elles à se réfugier au Nigeria voisin. Quatre millions de personnes sont affectées par le conflit dans l’Ouest du Cameroun,

En outre, en raison de la détérioration de la situation dans le Nord-Est du Nigeria, plus de 10. 000 nouveaux réfugiés sont arrivés au Cameroun en 2018, ce qui porte à 100. 000 le nombre de réfugiés nigérians.

”Le gouvernement du Cameroun est responsable de la protection et du bien-être de sa population et a été au premier plan de la réponse humanitaire avec ses partenaires nationaux et étrangers’’, a ajouté Mme Yap Mariatou.

"Nous reconnaissons l’ampleur des différentes crises auxquelles nous sommes confrontés et nous encourageons tous les acteurs à œuvrer en collaboration étroite pour répondre aux besoins des Camerounais et des populations que nous accueillons", a-t-elle ajouté.

"Les besoins humanitaires vont probablement augmenter dans les années à venir", a averti Mme Baiocchi, soulignant que les budgets n’ont pas connu une augmentation suffisante ces dernières années.

"Le manque de financement signifie que nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons pour améliorer la vie des personnes les plus vulnérables au Cameroun, par exemple pour les filles qui abandonnent l'école à cause de la violence, les mères déplacées qui luttent pour nourrir leurs enfants ou les pères qui ont perdu toute leurs familles", a-t-elle indiqué.

