La sécurité à Tripoli et les arrangements sécuritaires au menu d'une réunion du Conseil présidentiel

23 Janvier 2019

Tripoli, Libye, 23 janvier (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale en Libye s'est réuni mardi soir sous la présidence de Fayez al-Sarraj sur la sécurité dans le Sud de Tripoli, théâtre d'affrontements armés meurtriers qui ont pris fin lundi soir à l'issue de la signature d'un cessez-le feu grâce à une médiation tribale.

La rencontre, qui s'est tenue en présence des vice-présidents Abdessalam Kajman et Ahmed Maitig, ainsi que de membres du Conseil, Mohamed Amari et Ahmed Hamza, est un signe de normalisation au sein du Conseil après les vives tensions entre certains de ses membres et le Président Fayez al-Sarraj, sur fond d'accusation.

Les trois vice-présidents, Ahmed Maitig, Fethi al-Majbari et Abdessalam Kajman, ont accusé le président du Conseil, Fayez al-Sarraj, d'avoir "accaparé les décisions cruciales", rappelle-t-on.

La réunion, qui s'est tenue au siège du Conseil dans la capitale, a permis de discuter de la situation en matière de sécurité dans le sud de la ville et des dispositions prises en matière de sécurité. Le Conseil s'est déclaré "satisfait du calme obtenu", se félicitant des "efforts et des positions nationales sincères ayant contribué à éviter l'effusion de sang".

Des affrontements armés ont éclaté mercredi entre le 7ème Bataillon d'infanterie de Tarhouna et la Force de protection de Tripoli, une coalition des principaux groupes armés dans la capitale libyenne, faisant 14 morts et 41 blessés.

La réunion a, selon un communiqué du gouvernement de réconciliation nationale publié sur Facebook, examiné les procédures pour la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, et les mécanismes de travail entre le Comité des dispositifs de sécurité et les ministères et agences gouvernementales concernées.

D'autre part, les résultats de la mise en œuvre du programme de réforme économique et les dispositions financières pour 2019, ont figuré au menu de la rencontre, a indiqué la même source qui précise que les réunis ont examiné les mesures prises pour améliorer la performance du secteur des services, répondre aux besoins essentiels des citoyens et activer les institutions économiques et de sécurité de l'État dans la région orientale.

Le Conseil présidentiel a entamé la mise en œuvre des dispositions en matière de sécurité prévues dans l'Accord politique conclu à Skhirat (Maroc), dans le cadre de l'unification des institutions de sécurité de l'État, afin de réaliser la stabilité dans le pays.

L'adoption d'un ensemble de réformes économiques vise à améliorer le rendement de l'économie et à enrayer la chute du dinar en imposant une redevance de 183% sur les ventes de devises.

FIN/INFOSPLUSGABON/RTY/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon