Débat à Nouakchott autour du thème "littérature et dégradation des valeurs"

23 Janvier 2019

Nouakchott, Mauritanie, 23 janvier (Infosplusgabon) - Le Centre culturel marocain (CCM) de Nouakchott a abrité une conférence autour du thème : "littérature et dégradation des valeurs", animée par un panel de plusieurs écrivains venus de Mauritanie, du Maroc, de la Tunisie, du Togo et de la Belgique, a-t-on constaté mardi soir.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la 9ème édition "des rencontres littéraires de Nouakchott" organisées par l’association "les Traversées Mauritanides".

Ce débat a été animé par Mme Mai Do Hamisultane Lahlou, Franco-marocaine, Geneviève Damas (Belgique), Dr Mamadou Kalidou Bâ (Mauritanie), Kagni Alem (Togo) et Yamen Manai (Tunisie).

Dans son intervention, Mme Mai Do Hamisultane Lahlou, écrivaine et psychiatre franco-marocaine, a présenté la littérature comme "l’expression de sentiments et parfois de rêves face au réel. Ainsi, sa vocation n’est pas forcément de s’engager. Ce qui fait que le titre du débat peut créer une situation antinomique".

Pour sa part, le Dr Mamadou Kalidou Bâ (Mauritanie), Pr de littérature, a insisté sur "la posture et l’action résolument engagée des premiers écrivains africains et de la diaspora, à l’image de Léopold Sedar Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, qui posèrent les grands enjeux de l’époque, et exprimèrent les préoccupations et aspirations de leurs peuples".

Kagni Alem (Togo), Pr de Littérature, s’est montré plus réservé par rapport à l’engagement de l’écrivain, rapportant à titre d’illustration, l’épisode récent d’un entretien avec une écrivaine chrétienne, profondément engagée au service de ses convictions religieuses, dont le débat avec ses étudiants de Lomé, a suscité la curiosité et de nombreuses interrogations.

