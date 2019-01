Congo : Des experts de l’OIE au Congo pour assister des services vétérinaires nationaux

23 Janvier 2019

Brazzaville, Congo, 23 janvier (Infosplusgabon) - Une mission des experts de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) séjournera pendant une dizaine de jours au Congo à la demande du gouvernement, en vue de renforcer les capacités d’intervention des services vétérinaires du pays et d'améliorer l’efficacité de leurs prestations, ainsi que leur mode de gouvernance afin de leur permettre d’assumer notamment leur mission de protection de la santé animale.

"Cette étape est la première d’un processus qui va se dérouler en quatre phases. C’est un programme phare de l’OIE qui permet d’évaluer la performance et la conformité des services vétérinaires en rapport avec les normes internationales", a déclaré mardi à Brazzaville le ministre congolais de l’Agriculture et de l’Elevage, Henri Djombo, au lancement de la mission d’évaluation.

Les produits d’origine animale représentent, d’après le ministre, la majeure partie des importations congolaises de denrées alimentaires, épuisant les réserves de change et, du fait de leur qualité douteuse, influent négativement sur la santé humaine.

Les stratégies à court et moyen termes du volet agricole du Plan national de développement 2018-2022 prévoient le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du ministère et l’augmentation des capacités de production animale, y compris par le biais du métayage et l’insémination artificielle.

"L’élevage ne saurait se développer et contribuer durablement à cet objectif qu’avec des services vétérinaires performants et en phase avec la dynamique internationale édictée par l’OIE", a souligné Henri Djombo, avant de relever qu’après les récents épisodes de grippe aviaire, de maladie à virus Ebola, la place des services vétérinaires nationaux est plus que jamais importante dans le dispositif de santé publique.

Intervenant à cette occasion, le chef de mission de l’OIE, Martial Petitclerc, a tenu à préciser que ce n’est pas une mission d’inspection, mais plutôt une évaluation.

