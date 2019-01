Les prêts extérieurs destinés aux projets augmentent la dette publique du Cameroun

23 Janvier 2019

Yaoundé, Cameroun, 23 janvier (Infosplusgabon) - La dette publique extérieure du Cameroun a augmenté rapidement en 2018, principalement à cause des décaissements plus rapides que prévus de financements extérieurs en faveur de projets, a indiqué le communiqué du Fonds monétaire internationale (FMI) publié récemment à l’issue de sa troisième revue par son Conseil d’administration de la Facilité élargie de crédit (Extended Credit Facility, ECF).

“ Limiter strictement le nouveau prêt non concessionnel et gérer l’encours des prêts contractés mais non décaissés est essentiel au maintien de la viabilité de la dette ’’, a déclaré M. Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président par intérim du Conseil, à l’issue de la discussion du Conseil concernant le Cameroun.

Des ajustements graduels des prix administrés contribueraient à réduire les subventions et à restaurer la viabilité financière des principales entreprises de services publics, tout en réduisant les risques de passif éventuel, a suggéré M. Furusawa, faisant observer que la performance du Cameroun dans le cadre de son programme soutenu par le FEC était globalement satisfaisante.

Malgré l’engagement des autorités camerounaises en faveur de l’effort régional concerté pour reconstituer les réserves budgétaires et externes de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), M. Furusawa a souligné qu’il sera essentiel pour le pays de combler les déficits de revenus et de contenir les dépenses d’investissement afin d’atteindre l’objectif de déficit de 2018.

“ Une mise en œuvre constante du budget de 2019, y compris les mesures visant à mobiliser les revenus non pétroliers en éliminant progressivement les exemptions et en rationalisant davantage les dépenses, sera essentielle pour atténuer les risques découlant de la situation sécuritaire difficile, de l’augmentation de la volatilité des prix des produits de base et d’autres chocs à la croissance ”, a-t-il déclaré.

L’achèvement de la revue permet le décaissement de 76,3 millions de dollars américains du FMI, ce qui porte le total des décaissements au Cameroun, dans le cadre de l’accord avec le FEC, à 438,9 millions de dollars américains.

L’arrangement triennal de 667,8 millions de dollars américains a été approuvé le 26 juin 2017. Il vise à soutenir les efforts du pays pour restaurer la viabilité externe et fiscale et jeter les bases d’un secteur privé durable, inclusif et dirigé par le secteur privé.

“ Les réformes du secteur financier devraient se poursuivre, notamment la résolution efficace des défaillances des banques et la réduction des prêts en souffrance. D’autres réformes structurelles devraient être axées sur la résolution des problèmes de gouvernance et l’amélioration de l’environnement des affaires pour soutenir l’investissement privé et renforcer la compétitivité ’’, a déclaré M. Furusawa.

Le programme du Cameroun continue d’être soutenu par la mise en œuvre de politiques de soutien et de réformes par les institutions régionales dans les domaines de la réglementation des taux de change et du cadre de la politique monétaire, et par le soutien d’une augmentation des actifs extérieurs nets régionaux, qui sont essentiels au succès du programme, a-t-il ajouté.

