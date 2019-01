La 13ème Conférence internationale sur le traitement du VIH par pathogenèse en mai 2019 au Ghana

23 Janvier 2019

Abidjan, Côte d"Ivoire, 23 janvier (Infosplusgabon) – La treizième édition de la Conférence internationale sur le traitement du VIH par pathogenèse et la recherche préventive dans des conditions de ressources limitées (INTEREST, sigle en anglais) se tiendra du 14 au 17 mai 2019 à Accra, la capitale du Ghana, a-t-on appris auprès du comité d'organisation.

Cette conférence va réunir des scientifiques impliqués dans le traitement du VIH, la pathogenèse et la recherche en matière de prévention en Afrique pour diffuser les résultats essentiels des travaux de recherche, promouvoir la collaboration et partager les expériences dans plusieurs domaines de différents continents.

La 13ème INTEREST va aussi mettre en évidence des connaissances scientifiques de pointe et créer une communauté dynamique de médecins et de scientifiques africains engagés pour faciliter la mise en œuvre de solutions locales dans la gestion clinique des patients vivant avec le VIH et pour la prévention de la transmission du VIH.

Le format organisationnel de la 13ème INTEREST comporte des symposiums, des sessions parallèles, des tables-rondes, une exposition, des communications, des échanges sur les cas cliniques et des débats.

La date limite de soumission de l'appel à communications est fixée au 1er février 2019.

La 12ème INTEREST, qui a eu lieu en mai 2018 à Kigali, au Rwanda, a enregistré 592 participants en provenance de 32 pays.

Depuis son institution, en 2007, l'INTEREST est une conférence scientifique de premier plan sur le VIH au Sud du Sahara.

FIN/INFOSPLUSGABON/RTY/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon