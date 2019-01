De nouveaux sites archéologiques romains découverts au sud de la Tunisie

23 Janvier 2019

Tunis, Tunisie, 23 janvier (Infosplusgabon) - Une équipe d'archéologues de l'Institut tunisien des régions arides de Médenine (Sud de la Tunisie) et de l'institut national tunisien du patrimoine, en collaboration avec des archéologues chinois, a découvert sept nouveaux sites archéologiques romains dans le gouvernorat de Médenine et trois autres dans les gouvernorats de Tetaouine, à l'extrême sud et de Gafsa, au Sud-Ouest du pays.

Selon des sources informées de l'Institut national des régions arides de Médenine, parmi les sites découverts figurent un système hydraulique romain, un cimetière romain et deux forteresses.

Les partenaires chinois ont utilisé des satellites de grande puissance pour prendre des images de haute définition qui permettent de découvrir la profondeur de deux à trois mètres de la terre.

