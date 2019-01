Congo : l’importation des équipements de communication assujettie à l’agrément de l’ARPCE

23 Janvier 2019

Brazzaville, Congo, 23 janvier (Infosplusgabon) - Le directeur général de l’Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE), Yves Castanou, a interpellé mardi à Brazzaville, les importateurs et distributeurs des équipements terminaux de communication électroniques pour qu’ils se rapprochent de son organe pour l’obtention de l’agrément leur permettant d’importer leurs équipements au Congo, a annoncé la radio publique.

‘’ L’autorité de régulation a une autorité qui est complexe et qui consiste, entre autres, à dé-fendre les intérêts des consommateurs en veillant à l’importation et à la vente des équipements de communication respectant les normes internationales et non nuisibles à la santé des consommateurs ‘’, a déclaré Yves Castanou, à l’occasion de la réunion de mise au point avec les importateurs et distributeurs des équipements de communications électroniques.

Pour le directeur général de l’Agence de régulation des postes et communications électro-niques, chaque pays a ses règles et l’autorité de régulation doit défendre les citoyens congolais contre la vente des équipements non conformes. Aussi, a-t-elle l’obligation de veiller à l’application de la circulaire du 14 janvier 2019, relative à la réglementation en matière d’importation et de distribution d’équipements et terminaux de communications électroniques.

De son côté, le directeur des réseaux et services de communications électroniques, Marc Saka-la a, pour sa part, relevé que certains téléphones mis sur le marché étaient des contrefaçons et constituaient un danger pour les utilisateurs. ‘’ Il était important de regarder ensemble avec les importateurs, les distributeurs, les aspects liés à l’homologation des téléphones ‘’, a-t-il renchéri.

Le président des syndicats des importateurs et distributeurs des équipements téléphoniques, Sanogo Tidiane, a indiqué que les commerçants de téléphones étaient appelés à respecter la loi de 2019 et obtenir le certificat d’homologation au plus tard le 31 janvier.

FIN/INFOSPLUSGABON/ANL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon