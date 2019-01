TUNISIE : le 23 janvier décrété journée nationale de lutte contre l'esclavage

23 Janvier 2019

Tunis, Tunisie, 23 janvier (Infosplusgabon) - Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a donné son accord à l'Instance tunisienne de lutte contre la traite des personnes faisant du 23 janvier de chaque année une ''fête de la journée nationale de l'abolition de l'esclavage et de l'asservissement en Tunisie''.

L'Instance organise les festivités marquant l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage et de l'asservissement en Tunisie, le 23 janvier de chaque année en collaboration avec le Conseil de l'Europe, l'Organisation internationale pour la Migration, ''les avocats sans frontières'', le Programme des Nations unies pour le développement, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et le Bureau des Nations unies chargé des stupéfiants et du crime.

L'abolition de l'esclavage en Tunisie a été effective depuis 173 années sur plusieurs étapes.

La première étape par une décision de Ahmed Bey, le 6 septembre 1841, ordonnant l'interdiction de la traite des personnes, leur exportation et leur vente dans des marchés du Royaume tunisien de l'époque. Il avait aussi ordonné la destruction des magasins où sont vendus des esclaves avant de décréter, en décembre 1842, que toute personne née sur le sol tunisien est libre et ne peut être ni vendue et ni achetée.

Le 23 janvier 1846, un décret historique est émis pour libérer tous les esclaves dans le Royaume et interdire l'esclavage et la traite des personnes.

Ce décret a été considéré par les historiens comme l'une des plus importantes réformes sociales qui a consacré le leadership de la Tunisie dans l'adoption de valeurs de modernisation et comme une décision progressiste en son temps.

La France, par exemple, n'a aboli l'esclavage qu'en 1848, alors que les États-unis l'ont aboli en 1865.

