En Belgique, dirigeants et parlementaires saluent l’engagement des UAE à instaurer la sécurité et la stabilité internationales

18 Janvier 2019

LIBREVILLE, 18 janvier (Infosplusgabon) – D’après un communiqué de presse diffusé lundi par AETOSWire, les participants à Bruxelles à un séminaire sous le thème : "De l'aide Humanitaire à la Stabilité : les Émirats Arabes Unis et l'Union européenne Ensembles" , ont déclaré que les Émirats arabes unis s'e sont accaparés d'une position de pionnier dans le travail humanitaire et le développement, étant donné que ce sont les principaux donateurs d'aide de développement dans le monde par rapport à son Produit Intérieur brut (PIB).

Organisé par le Conseil National fédéral des Émirats arabes unis (FNC) en coopération avec le Groupe d'Amitié Parlementaire UE-UAE au Parlement européen et au Croissant-Rouge des Emirats, cet événement s'est déroulé au siège du Parlement européen à Bruxelles.

Son Excellence Dr. Amal Al Qubaisi, Présidente du FNC, a déclaré lors de ce séminaire : "Fournir l'aide aux personnes dans le besoin représente un concept profondément enraciné dans notre culture, et nous nous sentons responsables des groupes défavorisés et vulnérables. L'instabilité est en effet un terreau fertile pour le terrorisme et l'extrémisme, sur ce, notre engagement en faveur du développement implique donc un engagement en faveur de la stabilité - une priorité que nous partageons avec l'UE".

Soulignant les efforts déployés par le Croissant-Rouge des Émirats pour sauver les vies et soutenir la stabilité dans les crises et les zones sinistrées partout dans le monde, Dr. Amal a ajouté : "Les Émirats arabes unis regroupent près de 45 organisations humanitaires actives au niveau international. Entre avril 2015 et décembre 2018, le pays a versé une aide de 4,91 milliards de dollars pour le Yémen, et a servi de refuge pour plus de 127000 Syriens depuis le déclenchement de la crise syrienne".

Son Excellence Antonio López-Istúriz White, membre du Parlement européen, a mis en relief l'importance de l'unification des efforts déployés par l'Union européenne et les Émirats arabes unis dans les domaines de l'économie et des investissements, ainsi que dans leur lutte contre le terrorisme, la provision des aides humanitaires et le contrôle des risques. Il a de même félicité les UAE pour sa détermination inébranlable à instaurer la sécurité et la stabilité dans le monde, saluant le rôle joué par le Croissant-Rouge des Emirats et les autres organisations humanitaires du pays.

Pour sa part, Son Excellence Christos Stylianides, Commissaire européen chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, a dit : "Les défis mondiaux croissants nécessitent des efforts humanitaires durables. Nous remercions les Émirats arabes unis pour servir d'exemple mondial dans son engagement humanitaire, pour avoir fait preuve de solidarité inébranlable, contribuer largement à la résolution des crises, jouer un rôle influent dans la coopération pour le développement et soutenir activement les organisations d'aide internationales".

Son Excellence Denis Haveaux, Directeur du bureau de l'Union européenne de la Croix-Rouge, a enfin confirmé que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont des partenaires dans le domaine humanitaire, soulignant l'importance d'un accès sécurisé aux services, notamment pour les victimes des crises oubliées.

