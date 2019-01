Le gouvernement burkinabè rassure les participants sur la sécurité du Fespaco

15 Janvier 2019

Paris, France, 15 janvier (Infosplusgabon) - « Vous viendrez dans la paix, vous séjournerez dans la sérénité et vous regagnerez vos pays respectifs dans la sécurité », a martelé, mardi à Paris, Abdoum Karim Sango, ministre de la Culture du Burkina Faso, lors la conférence de lancement des festivités de la 26ème édition du Festival panafricain du cinéma, de la télévision et de l’audiovisuel (Fespaco), prévue du 23 février au 2 mars à Ouagadougou, a-t-on constaté sur place.

La rencontre, qui s’est tenue au siège de l’Unesco dans la capitale française, a drainé un important public avec beaucoup de journalistes mais également de grandes pointures du cinéma africains, des musiciens et des responsables cultures du continent.

« Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour assurer un bon déroulement de la 26ème édition du Fespaco et la quiétude de tous nos amis qui feront le déplacement à Ouagadougou. Nous savons que c’est une grosse préoccupation mais nous vous rassurons que le Burkina Faso est connu pour son expertise en matière d’organisation des grands événements. Cette édition spéciale du Fespaco ne va pas déroger à la tradition », a déclaré le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso.

La tenue du lancement des festivités du Fespaco dans l’enceinte du siège de l’agence onusienne n’est pas fortuite, a souligné Abdoul Karim Sango, avant d’expliquer que c’est un choix voulu pour magnifier la diversité culturelle, le dialogue interculturel et célébrer toutes les cultures du monde.

« En ces temps où l’extrémisme violent gagne du terrain, le cinéma peut contribuer à la promotion des valeurs partagées par les nations civilisées qui sont la démocratie, la liberté, la justice sociale, l'égalité, la fraternité. Si nous voulons construire un monde véritable, le cinéma peut-être un média efficace d’éducation des plus jeunes autour des valeurs précités », a souligné M. Karim Sango.

La 26ème édition du Fespaco, placée sous le thème « Confronter notre mémoire et forger l’avenir d’un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité », coïncide avec les cinquante ans du festival. Il aura comme invité d’honneur le Rwanda et réunira plus de 200 films dans neuf salles totalisant plus de 3.800 places.

