Gabon : Manque d'acuité dans la procédure de récupération des bagages oubliés à bord de Turkish Airlines Libreville

03 Décembre 2018

LIBREVILLE, 3 décembre (Infosplusgabon) - Un bagage oublié par mégarde à bord d’un avion de Turkish Airlines et de surcroit en cabine et au- dessus du siège du passager, doit être restitué à son propriétaire, sans délai, après qu’il eut introduit une déclaration de perte. Mais dopés par un doute exagéré et un excès de zèle les agents gabonais chez Turkish Airlines en service à l’aéroport de Libreville font de la rétention. A moins que le bagage recherché ait pris une autre destination un mois plus tard.

On rappelle qu’un sac à dos de couleur noire avait été oublié le 28 octobre à bord du vol de Turkish Airlines TK 589 reliant Istanbul à Libreville et son propriétaire avait vite fait le lendemain d’informer la compagnie avant qu’il ne reconnaisse son bien mis à disposition à l’aéroport de Libreville. Mais il n’en a pas encore possession. Le sac à dos retrouvé avait été reconnu par son propriétaire fin octobre et son contenu détaillé mais une discussion tendue entre un agent de Turkish Airlines et ce dernier lors de la tentative de récupération du sac à dos n’avait pas permis de boucler la procédure.

La compagnie est responsable du bagage perdu

Quand un bagage est perdu et de surcroit dans les arcades de la compagnie qui reconnait avoir pris possession de ce dernier, la compagnie aérienne vous doit des comptes. Perdu, retardé ou endommagé. La compagnie aérienne est tenue de dédommager les passagers jusqu’à un certain plafond. Vous avez 21 jours à compter de la date de mise à disposition du bagage, pour vous plaindre par écrit au transporteur. A défaut de réclamation écrite dans ce délai, toute action contre la compagnie est irrecevable. Dans le cas d’espèce à Libreville, le bagage a été réclamé auprès de la compagnie moins de 24 heures après l’arrivée du vol et le bagage retrouvé était bien visible au bureau Turkish Airlines de l’aéroport de Libreville mais n’a pas été remis au propriétaire. Aux dernières nouvelles, la sac à dos ne s'y trouvait plus le 1er décembre. Renvoyé sur Istanbul, selon les agents. Une autre demande a été introduite pour que le bagage revienne à Libreville. Une affaire à suivre.

Des conseils pratiques

Si le transporteur admet la perte de vos bagages enregistrés ou si vos bagages ne sont pas arrivés à destination dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, ils sont considérés comme perdus. Vous êtes alors en droit de réclamer le remboursement de vos biens, de votre valise ou sac perdu. Vous pourrez obtenir un dédommagement dans la limite d'un plafond de 1330 € environ. Sachez toutefois qu’en cas de perte des bagages, les compagnies aériennes ne remboursent pas les effets personnels perdus sur la base de leur valeur neuve mais appliquent souvent une décote. Les textes internationaux applicables en cas de détérioration ou de perte de bagages sont la convention de Varsovie et la convention de Montréal. C’est la convention de Varsovie qui s'applique quelle que soit la nationalité de la compagnie. En cas de refus d’indemnisation par la compagnie, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ou saisir le Médiateur Tourisme Voyage (MTV) afin de trouver une solution amiable. Si vos démarches amiables n'aboutissent pas, vous pouvez saisir la justice et demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi (remplacements des objets, perte ou détérioration des bagages).

