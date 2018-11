Mali : 8è réunion de suivi de la mise en œuvre du Mécanisme de financement des produits de la SR/PF dans l'espace CEDEAO à Bamako

Écrit par Antoine Lawson | 29 Novembre 2018

Bamako, Mali, 29 novembre (Infosplusgabon) - La 8è réunion de suivi de la mise en œuvre du Mécanisme de financement régional des produits de la santé de la reproduction et de la planification familiale (SR/PF) dans l’espace CEDEAO, organisée par l'Organisation ouest africaine de la Santé (OOAS) se tient, depuis mercredi à Bamako, la capitale malienne, a-t-on appris jeudi, de source officielle.

L’ouverture des travaux était présidée par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Samba Ousmane Sow, en présence du malien représentant du directeur général de l’OOAS, Salifou Zouma, du représentant des PTF, Sylvie Bourdenet de l’Agence française de développement (AFD).

La réunion de Bamako qui durera trois jours, permettra de revoir l’ensemble des interventions menées par rapport à la mise en œuvre du mécanisme de financement régional des produits de la santé de la reproduction (SR) et de la planification familiale (PF) dans l’espace CEDEAO et constitue, en outre, une occasion privilégiée pour stimuler et mettre en pratique une réflexion critique sur les stratégies pour une meilleure promotion de la SR/PF.

Après la Phase III du projet 2014-2017, la Phase IV du projet financée partiellement à hauteur de 7,1 milliards de F CFA par les partenaires techniques et financiers, notamment par la KFW, institution de financement allemand, l’Agence française de développement (AFD), les Pays-Bas et la Fondation Bill et Melinda Gates, couvrira l’exercice 2018-2019.

Ce fonds permettra de poursuivre les activités en cours dans les sept pays concernés par le projet à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée Bissau, le Niger, le Mali, la Sierra Léone, qui avaient demandé au départ environ 8,1 milliards de F CFA, précise la même source.

Le représentant du directeur général de l’OOAS, Salifou Zouma, a souligné dans son intervention que "les programmes en revue ont pour but de contribuer à améliorer la santé de la reproduction dans l’espace régional, à satisfaire la demande en services de planification familiale et à améliorer la disponibilité des intrants de la SR en général, et en particulier les contraceptifs.

Il a invité les acteurs à relever sans complaisance les forces et les faiblesses des expériences antérieures et de cerner les bonnes pratiques devant nourrir les perspectives à tracer au regard des défis générés par de nouvelles dynamiques de terrain.

Pour le ministre malien de la Santé et de l’Hygiène publique, le Mécanisme de financement régional des produits de la SR/PF dans l’espace CEDEAO est un programme qui a pour objet d’accélérer la transition démographique dans les pays membres.

”Cet important programme que le Mali vient d’intégrer en 2018, est en parfaite adéquation avec les objectifs de la politique de santé en général et en particulier la santé de la reproduction dans notre pays. C’est dire que les attentes sont énormes pour ce programme qui doit in fine contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile”, a-t-il dit.

Rappelons que les défis à relever pour l’atteinte des objectifs assignés à la PF sont notamment la mise à disposition d’un personnel qualifié et compétent nécessaire à l’offre de services de PF, le suivi régulier des activités de PF, la disponibilité permanente de toutes les gammes de contraceptifs et la disponibilité permanente d’un système d’information fonctionnel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Outre les pays concernés par le programme, la CEDEAO compte également la Côte d'Ivoire, le Cap Vert, la Gambie, la Guinée Conakry, le Liberia, le Nigeria, le Sénégal et le Togo.

FIN/INFOSPLUSGABON/JKO/GABON2018

© Copyright Infosplusgabon