Maurice accueille un salon mondial sur l'Intelligence artificielle

29 Novembre 2018

Balaclava, Île Maurice, 29 novembre (Infosplusgabon) - Un salon mondial de l'intelligence artificielle, le World Artificial Intelligence Show et World Blockchain Summit 2018, a ouvert ses portes pour trois jours à Maurice. L’ambassadrice du Programme de développement des Nations Unies pour l’innovation, Sophia, le premier robot humanoïde, y sera présenté.

S'exprimant devant les délégués, le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a dit qu'au-delà des bénéfices économiques, les technologies liées à l'Intelligence artificielle (AI) peuvent être mises à profit pour améliorer la société et relever certains défis auxquels les gens sont confrontés au quotidien.

Ce ne sera chose possible qu'en favorisant l'inclusion sociale, la sécurité, le diagnostic des maladies, la protection de l'environnement, l'amélioration des services publics, la lutte contre les activités criminelles et le trafic de drogue, la gestion de l'énergie et le transport.

L'objectif de l'événement est d'identifier les opportunités pour l'intégration de l'Intelligence artificielle aux différents secteurs clés de l'économie de l'Île et d'appliquer les dernières innovations contenues dans la feuille de route relatives à l'AI et au Blockchain dans de nombreux secteurs tels que le Service public numérique, le Transport, la Chaîne logistique, la Gestion de crise, les Soins de santé, la FinTech, les "Villes intelligentes", la Smart Education, et l'Industrie.

M. Jugnauth a souligné que les récents progrès en matière de robotique, de programmation et d'apprentissage automatiques suggèrent que l'adoption de l'Ai permet de réaliser d'importants acquis tels le moteur à vapeur a propulsé une révolution industrielle, l'Internet a révolutionné le service et l'industrie.

Selon lui, le gouvernement mauricien a identifié un certain nombre de leviers de croissance pour Maurice, notamment la bonne gouvernance, l'investissement dans le capital humain, l'intégration économique et l'innovation.

"C'est pourquoi, nous voulons maximiser l'utilisation des technologies émergentes dans notre cheminement vers une meilleure Maurice", a-t-il souligné, tout en se disant convaincu que l'avenir des industries et des entreprises dépendra énormément de l'utilisation des nouvelles technologies telles que AI, Blockchain, FinTech, IoT et Big Data.

Pour le Premier ministre, il est important que la dichotomie entre la croissance et le développement soit reconnue.

"En tant que tels, les chiffres économiques impressionnants ne peuvent fournir une garantie pour une vie meilleure, sa mesure est plus multidimensionnelle. L'éducation, les infrastructures, les services et la santé sont les meilleurs signes d'un bien-être", a-t-il observé.

M. Jugnauth a souligné que cette initiative s'appuie sur une série d'actions entreprises par le gouvernement mauricien pour faciliter l'installation des firmes novatrices à Maurice et développer un esprit d'entreprenariat local dans les secteurs de l'AI, IoT, Blockchain et FinTech.

"Un groupe de travail dédié à l'AI a été formé pour préparer une feuille de route relative à l'application de l'AI à Maurice ce, au terme d'un diagnostic de la situation locale. La première copie de la feuille de route est prête et sera soumise à l'examen par les pairs en sessions durant le présent sommet" a-t-il annoncé.

Le ministre mauricien de la Technologie, de l'Innovation et de la Communication, Yogida Sawmynaden, a relevé l'importance de veiller à ce que le développement technologique soit accompagné par la participation de tous.

"A Maurice, nous avons choisi de garantir le fait que chaque citoyen bénéficie de l'adoption massive de la technologie à tous les niveaux", a-t-il souligné.

Selon lui, l'innovation peut être un "élément différenciateur" très puissant.

"Les innovateurs créent chaque jour de nouveaux produits et ces innovateurs considèrent les problèmes différemment et proposent des solutions uniques qui peuvent apporter une valeur ajoutée infinie à leurs entreprises et c'est pourquoi, il est important que nos entreprises et start-ups locales pensent grand", a noté M. Sawmynaden.

Le salon ferme ses portes, vendredi.

