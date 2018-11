Trois éléments africains inscrits sur la liste du Patrimoine immatériel de l'UNESCO

29 Novembre 2018

Paris, France, 29 novembre (Infosplusgabon) - Le Comité de sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, réuni à Port-Louis, en République de Maurice, a inscrit, lors de sa session de mercredi, trois éléments africains sur la liste du Patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

Il s’agit des savoirs et savoirs-faire des mesureurs d’eau des foggaras ou aiguadiers du Touat-Tidikelt (Algérie), des marionnettes à gaine traditionnelles Al-Aragoz (Egypte) et de l'Enkipaata, l’Eunoto et l’Olng’esherr, trois rites de passage masculins de la communauté massaï (Kenya).

Les savoirs et savoirs-faire des mesureurs d’eau des foggaras ou aiguadiers du Touat-Tidikelt est un élément qui concerne les mesureurs d'eau, personnages essentiels des communautés, qui participent à différentes opérations, qui vont du calcul des parts d'eau à la réparation des peignes de répartition des eaux et la conduite de l'eau dans les rigoles.

"Toutefois, plusieurs facteurs ont modifié le bon fonctionnement des foggaras, notamment un manque de communication entre les jeunes et les aînés, des transformations initiées par le pouvoir central dans les rapports de propriété et les effets de l'urbanisation et de la modernisation", a indiqué le Comité de sauvegarde pour expliquer la nécessité d’une sauvegarde urgente de cet élément culturel immatériel.

Les marionnettes à gaine traditionnelle Al-Aragoz d’Egypte, forme ancienne de théâtre égyptien qui utilise des marionnettes à gaine traditionnelles, tire son nom Al-Aragoz de la marionnette principale dont la voix caractéristique est produite avec un instrument de distorsion vocale. Les représentations, qui se déroulent dans une ambiance enjouée, divertissante et interactive, abordent un éventail de sujets en lien avec la vie quotidienne.

"Al-Aragoz est toutefois menacé par les évolutions des conditions sociales, politiques, juridiques et culturelles propres à son interprétation et moins de dix praticiens actifs, tous d'âge avancé, assurent désormais des représentations régulières", a expliqué le Comité de sauvegarde.

L'Enkipaata, l'Eunoto et l'Olng'esherr sont trois rites de passage masculin interdépendant de la communauté massaï dont les buts sont d'éduquer les jeunes garçons au rôle de l'homme dans la société, de transmettre les connaissances autochtones aux jeunes générations et de faire passer les jeunes hommes aux stades de moranes, puis de jeunes adultes et enfin d’aînés.

"Toutefois, l'évolution du mode de vie de la communauté massaï, qui passe d'une économie pastorale à une économie agricole, ainsi que le recul des modes informels de transmission constituent désormais une grave menace pour leur viabilité", a indiqué le Comité pour justifier l’inscription de ce Patrimoine culturel dans la liste.

La liste du Patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, qui recense les éléments du Patrimoine vivant dont la pérennité est menacée, permet de mobiliser la coopération et l'assistance internationales nécessaires pour renforcer la transmission de ces pratiques culturelles en accord avec les communautés concernées.

La réunion annuelle du Comité intergouvernemental de sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel, qui se tient du 26 novembre au 1er décembre à Port-Louis, est composé des représentants de 24 États parties à la Convention pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel, se réunit une fois par an et assure le suivi de la mise en œuvre de cet instrument juridique ratifié par 178 États.

Parmi les sujets abordés pendant cette session figurent, notamment : le Patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence, le suivi des éléments déjà inscrits sur les listes du Patrimoine immatériel, ou l'utilisation des ressources du Fonds du Patrimoine culturel immatériel.

