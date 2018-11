Le président nigérian demande à l'armée d'éradiquer le fléau terroriste du pays

29 Novembre 2018

Abuja, Nigeria, 29 novembre (Infosplusgabon) - Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a ordonné à l'armée d'éradiquer toutes les menaces posées par Boko Haram, soulignant que la guerre contre le terrorisme doit être gagnée.

"C'est une guerre qu'on doit gagner. J'encourage nos troupes à ne pas se laisser distraire par les spéculations, mais à rester concentrées et déterminées à accomplir leur mission d'élimination de Boko Haram de la surface de la terre", a-t-il dit, lors d'une réunion organisée à Maiduguri, dans le Nord-est du Nigeria, avec les commandants militaires de la guerre contre le groupe terroriste.

Le chef de l'Etat nigérian s'est rendu à Maiduguri, épicentre de la violence semée par Boko Haram où il a rencontré les chefs militaires au début de la conférence annuelle des chefs d'état-major.

Cette conférence, initialement prévue à Benin, dans la région du Delta du Niger, a été transférée à Maiduguri, suite aux récentes pertes subies par l'armée nigériane face à Boko Haram.

La plus récente a été l'attaque du 18 novembre contre une base d'un Bataillon de l'armée à Metele, dans l'Etat de Borno, qui a fait plus de 100 morts parmi les soldats dont le commandant.

Les détails de la réunion du président Buhari avec les hauts gradés de l'armée, rendus publics par le porte-parole de la présidence, Mallam Garba Shehu, indiquent que le président a assuré l'armée que son administration continuera à répondre à leurs besoins en termes de perfectionnement des ressources humaines et d'approvisionnement en matériel et équipement, promettant que leurs allocations et prestations seront revalorisées.

Saluant les efforts et sacrifices de l'armée pour préserver la paix, la sécurité et l'intégrité territoriale du pays, le président Buhari a dit:"les officiers et hommes qui combattent contre le fléau terroriste dans le Nord-est méritent toute l'attention que les dirigeants de notre pays peuvent leur accorder".

"En tant que président de ce pays, je suis déterminé à veiller à ce que chaque citoyen se sente en sûreté et sécurité dans toutes les régions du pays. Pour y parvenir, les agences de sécurité doivent relever le défi et enrayer les menaces sur la sécurité de notre pays", a-t-il dit.

Le président Buhari a demandé aux Forces armées de s'ouvrir au "vent du changement qui souffle sur le pays", les invitant à coopérer davantage aux niveaux inter-armées et inter-agences.

Il a reconnu que ces derniers mois et ces derniers jours, des pertes ont été enregistrées dans la partie Nord de l'Etat de Borno, notamment à Jilli, Arege et Metele, mais a assuré que le gouvernement nigérian restait déterminé à mettre fin à la crise et à rendre l'ensemble de la zone sûre, pour tout le monde.

"Il est attristant de constater que de braves soldats et officiers ont payé le prix suprême au cours de ces opérations anti-terroristes. Alors que nous nous souvenons d'eux et pleurons ces pertes avec leurs familles, je dois aussi transmettre les sincères condoléances du gouvernement et du peuple du Nigeria aux familles des soldats pour leur sacrifice héroïque", a dit le président Buhari.

FIN/INFOSPLUSGABON/AKO/GABON2018

© Copyright Infosplusgabon