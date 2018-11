Ouverture de la sixième Foire des dattes de Tripoli

29 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 29 novembre (Infosplusgabon) - La 6ème Exposition internationale des dattes de Libye a été ouverte mercredi soir à la Foire internationale de Tripoli, destinée à promouvoir pendant quatre jours les différentes variétés de ce fruit très prisé dans le pays et occupant un pan important de l'économie libyenne avec les ambitions d'exportation affichées par les autorités libyennes.

Cette manifestation économique et commerciale est accompagnée par la quatrième exposition de l'huile d'olive et le troisième festival du miel et des produits apicoles.

Ces exposition sont abritées par la Foire internationale de Tripoli, sous les auspices du Centre de développement des exportations en Libye et se poursuivront jusqu'au 1er décembre prochain.

Le programme de cette édition comprend l'organisation d'une journée scientifique et d'un atelier, en coopération avec la Faculté d'agriculture de l'Université de Tripoli, qui traite de l'importance de ces produits alimentaires et des moyens de les améliorer.

Dans une déclaration à la presse, le président du comité directeur de l'Autorité générale des Expositions, Salah Hamza, a indiqué que quelque 20 types de dates produites dans différentes villes libyennes, notamment la plus célèbre et la plus délicieuse "Deghla", sont exposées durant cette édition.

Il a expliqué que ces expositions sont le fruit de la coopération entre le ministère des Collectivités locales et des dirigeants d'entreprises et de sociétés coopératives, ainsi que de la participation des propriétaires d'entreprises exportatrices de dattes, ainsi que d'usines et d'agriculteurs de différentes régions libyennes.

M. Hamza a, par ailleurs, annoncé le parachèvement des préparatifs de la quarante-septième session de la Foire internationale de Tripoli, qui se tiendra du 2 au 12 avril 2019, qui constitue l'un des plus importants événements économiques dans le pays, bien qu'il ait perdu ces dernières années de son aura et de son envergure, en raison de l'insécurité qui règne en Libye.

