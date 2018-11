Une initiative de médiation africaine sur la table de la réunion à Khartoum des pays du voisinage de la Libye

29 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 29 novembre (Infosplusgabon) - Les pays voisins de la Libye - Algérie, Égypte, Niger, Soudan, Tchad et Tunisie - se réunissent ce jeudi à Khartoum, la capitale soudanaise, une initiative de l'Union africaine (UA) portant sur la réconciliation nationale dans ce pays de l'Afrique du Nord et l'examen des moyens de lutter contre le phénomène de la migration clandestine qui gangrène la Libye sera discutée par les participants.

Mécanisme établi par l'Union africaine regroupant les ministres des Affaires étrangères, ces réunions périodiques des pays du voisinage de la Libye, bien que n'ayant pas encore apporté de solution décisive à la crise libyenne depuis sa création, en 2016, représentent un espace où sont discutées les questions lancinantes liées à la sécurité régionale, notamment celles des frontières, au regard de la situation qui prévaut en Libye.

Ces rencontres ont permis, selon les observateurs, d'instituer une plus grande coordination entre les pays ayant réussi à juguler la menace terroriste au plus fort de l'apogée de la présence des groupes djihadistes en Libye, notamment Daech et AQMI et de lutter contre le crime organisé et transfrontalier.

L'initiative de l'Union africaine sur la réconciliation nationale et la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine en provenance des pays du continent sera au menu de la rencontre de jeudi, selon des sources diplomatiques africaines.

La Commission de l'UA a défendu à plusieurs reprises la nécessité de convoquer une Conférence de réconciliation nationale inclusive en Libye, en prélude à l'organisation des élections, comme cela a été confirmé par la Conférence de Palerme, en soutenant le Plan d'actions de l’Émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, qui commence par la tenue de la Conférence nationale de début janvier 2019, suivie par des élections générales au Printemps de la même année.

L'Envoyé spécial des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé et le Représentant spécial du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes en Libye, Salaheddin al-Jamali, participeront à la réunion ministérielle de ce jeudi à Khartoum, de même que l'Union européenne, la France et l'Italie, afin de faire avancer les efforts de règlement politique en Libye et de débattre des répercussions de la situation sur la sécurité régionale.

Le ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement de réconciliation nationale, Mohamed Siala, doit présenter un exposé sur les développements politiques, sécuritaires et économiques et les efforts déployés par le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, notamment en ce qui concerne les arrangements de sécurité et les réformes économiques.

Des sources diplomatiques soudanaises ont indiqué aussi que cette réunion visait à faire avancer les efforts de règlement politique en Libye et à discuter des répercussions de la situation dans ce pays sur la sécurité régionale, en particulier le terrorisme, la traite des êtres humains et la criminalité transnationale.

La réunion de Khartoum discutera également des derniers développements sur la scène libyenne, de l'échange de vues entre les pays voisins de la Libye sur ces développements, ainsi que des moyens de faire progresser les efforts visant à rétablir la sécurité et la stabilité en Libye.

La rencontre de Khartoum intervient en continuation des réunions ministérielles successives du mécanisme des pays voisins de la Libye, qui se tenaient périodiquement et alternativement dans les capitales de ces pays, rappelle-t-on.

