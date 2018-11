La 27ème FIDAK débute jeudi à Dakar

27 Novembre 2018

Dakar, Sénégal, 27 novembre (Infosplusgabon) - La 27ème édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) débute ce jeudi au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) pour prendre fin le 16 décembre.

L’évènement est placé sous le thème «La compétitivité des PME (petites et moyennes entreprises) des pays en développement face aux défis de la mondialisation».

Selon organisateurs, des exposants de 29 pays sont attendus à cette foire qui devrait attirer 500.000 visiteurs, affirmant que 15. 000 mètres carrés de stand ont déjà été vendus sur un objectif initial de 16.000 mètres carrés.

«La foire offre l'occasion de découvrir les différentes potentialités économiques, culturels et touristiques des pays participants. Aussi les entreprises peuvent étendre ou de renforcer des relations d'affaires entre les participants et l'accès à un sous-marché régional de plus de 200 millions de consommateurs», lit-on sur une plaque de présentation de la 27ème FIDAK.

Le Centre international d’échanges de Dakar (CIED, devenu CICES) a été créée par le président Léopold Sédar Senghor qui l’a inauguré en décembre 1974 à l’occasion de la première édition de la FIDAK.

«Le nouvel ordre économique international plus juste et plus équitable que nous entendons promouvoir ne peut se faire que par une patiente et méthodique organisation des rencontres et des échanges», avait-il déclaré au cours de la cérémonie.

Le CICES est né en 1986 de la fusion du Centre sénégalais du commerce extérieur et de la Société de la Foire internationale de Dakar (SOFIDAK).

