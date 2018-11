Un collectif plaide pour la fin de la "marginalisation" des ex-esclaves en Mauritanie

27 Novembre 2018

Nouakchott, Mauritanie, 27 novembre (Infosplusgabon) - Manifeste pour les Droits Politiques, Economiques et Sociaux des HARATINEs (MDPESH- une communauté de Mauritanie) saisit l’occasion de la célébration prévue, mercredi, du 58ème anniversaire de l’indépendance du pays, pour dénoncer « la marginalisation » de cette composante, à travers un document rendu public mardi.

La Mauritanie, signale-t-on, célèbre le 58ème anniversaire de l’accession à l’indépendance mercredi dans la ville de Nema (Sud-est), dans le cadre d’une initiative tournante attribuant à chaque capitale de région le droit à abriter cette grande manifestation annuelle.

Le document du collectif appelle à la solidarité de toutes les forces vives du pays

« soucieuses d’égalité, d’équité, de justice et de la stabilité politique et sociale de la Mauritanie, à la constitution d’un large front pour exiger la fin de la situation vécue par la communauté HARATINE ».

Il considère que « l’indépendance de la Mauritanie demeurera incomplète et non réalisée, tant que l’administration en place, issue du système politique en vigueur dans le pays depuis 58 ans, reste attachée à une approchée basée sur l’esprit d’exclusion, le pillage des ressources nationales et l’injustice ».

Faute « de solutions pérennes » face à la situation qui prévaut actuellement, « l’indépendance gardera toujours un amère goût d’inachevé », ajoute la déclaration.

Les « HARATINES » sont une composante de la société mauritanienne victime de la pratique historique et sociale de l’esclavage.

Publié le 29 avril 2013, le Manifeste pour les Droits Politiques, Economiques et Sociaux des HARATINES « dans une Mauritanie réconciliée » plaide en faveur «d’un nouveau contrat social, en vue de mettre fin à une exclusion politique, économique et sociale d’une large frange de la population, plus particulièrement les HARATINES, descendants d’esclaves (abid)-composante principale et de plus en plus significative de la population mauritanienne ».

