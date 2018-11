Nigeria : Le gouverneur de l'Etat de Kaduna salue les efforts entrepris pour une tenue d'elections apaisées en 2019

27 Novembre 2018

Kaduna, Nigeria, 27 novembre (Infosplusgabon) - Le gouverneur de l'Etat Kaduna du Nord-Est du Nigeria, Nasir El-Rufai, a salué les efforts de la Commission de la CEDEAO pour garantir des élections pacifiques dans le pays en 2019.

Le gouverneur s'est exprimé par le truchement d'Adama Mansur, le Secrétaire permanent du gouvernement et des services spéciaux de l'Etat de Kaduna, lors de l'ouverture, ce mardi 27 novembre 2018, de l'atelier organisé par la CEDEAO à l'intention des acteurs politiques et des groupes de la société civile nigériane dans la zone Géopolitique du Nord-Ouest, sur "l'utilisation du dialogue et de la médiation comme instruments pour prévenir et atténuer les conflits et les disputes liés aux élections".

M. Mansour a également réitéré l'engagement du gouvernement de l'Etat de Kaduna pour l'utilisation du dialogue et de la médiation dans la résolution des disputes et des conflits.

Dans son intervention, Mme Pricilia Ankut, Directrice Exécutive et présidente directrice-générale par ailleurs, de la Commission pour la paix de l'Etat de Kaduna, a déclaré : "Ce que nous désirons, c'est la tenue pacifique d'élections et l'utilisation de moyens pacifiques et légaux pour résoudre les disputes liées aux élections".

Elle a, par ailleurs, qualifié la CEDEAO "de leader avec une expérience riche en la matière" dans l'utilisation du dialogue et des processus de médiation pour résoudre les conflits à travers la région, ajoutant que l'Etat de Kaduna espère bénéficier de cette connaissance et riche expérience de l'organisation sous régionale en la matière.

Dans son message de bienvenue, le représentant du directeur des Affaires politiques de la Commission de la CEDEAO, le Dr Brown Odigie, a indiqué que ces ateliers de formation, programmés pour six zones géopolitiques du Nigeria, sont partie intégrante de l'intervention et du soutien stratégique de la CEDEAO pour les prochaines élections 2019 de la CEDEAO.

Il a, en outre, souligné les objectifs des engagements, qui sont, entre autres, la création d'opportunités pour permettre aux participants d'apprécier les principes normatifs de la CEDEAO et les plans pour la tenue d'élections transparentes et pacifiques, l'engagement de l'organisation pour l'utilisation du dialogue et la médiation dans la résolution des disputes et des conflits électoraux.

Les autres objectifs, sont entre autres, l'organisation d'un forum pour faire un briefing et identifier les points de divergences par rapport aux prochaines élections et le rôle possible qu'ils pourraient jouer dans l'atténuation de potentielles violences électorales avant, durant et après les élections ; le renforcement et le soutien de l'engagement stratégique de la CEDEAO par rapport au processus politique au Nigeria.

Cet atelier de trois jours, signale-t-on, est facilité par le Dr Willy Eselebor de l'institut pour la paix et les études stratégiques, de l'Université d'Ibadan, et a vu la participation de représentants de groupes de femmes et de jeunes, et d'autorités religieuses et traditionnelles.

L'atelier constitue une continuation pour les autres qui ont été tenus à Enugu, dans l'Etat d'Enugu (dans la zone Sud-Est) au début de ce mois, et dans la ville de Benin, capitale de l'Etat d'Edo (dans la zone Sud), le mois dernier; et à Jos, dans l'Etat du Plateau (dans la zone du Nord-Central) au mois de septembre.

Les derniers ateliers sont prévus du 4 au 6 décembre 2018 dans la zone Sud-Ouest.

La Commission de la CEDEAO, en collaboration avec l'institut pour la paix et la résolution des conflits basé à Abuja (IPCR), et l'académie Folke Bernadotte basée à Suède (FBA), ont rejoint les sessions de dialogue pour renforcer la capacité des acteurs nigérians clé pour la paix et les parties-prenantes dans leurs efforts visant à prévenir et à atténuer de potentielles violences électorales avant et après, pour garantir des issues pacifiques aux prochaines joutes électorales.

"Les autres personnes ciblées pour les ateliers sont les représentants des plateformes gouvernementales impliqués dans les processus de dialogue et de médiation. Le manuel de la CEDEAO sur le dialogue et la médiation, est en train d'être utilisé pour faciliter les engagements, avec les participants qui vont devoir acquérir des techniques pratiques et des aptitudes pour le dialogue et la médiation comme outils importants pour la gestion de conflits électoraux à travers des exercices de simulation joués", ont conclu les organisateurs.

