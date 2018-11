Niger : Conférence de coordination de l'assistance à la composante police du G5 Sahel

27 Novembre 2018

Niamey, Niger, 27 novembre (Infosplusgabon) - La Conférence de coordination de l'assistance à la composante police de la force conjointe du G5 Sahel s'est tenue, mardi à Niamey, afin de marquer le soutien des partenaires techniques et financiers à l'opérationnalisation de la composante police de la force conjointe et de répondre, d'une manière coordonnée, efficace et inclusive, aux besoins exprimés par les cinq Etats du G5 Sahel.

De manière plus spécifique, la Conférence de Niamey a pour but de présenter les conclusions des cinq missions collégiales et les principales avancées, ainsi que les besoins prioritaires dans la mise en place de la composante police de la force conjointe dans les différents pays.

Elle vise aussi à inviter les partenaires techniques et financiers à s'exprimer sur leur éventuel soutien pour répondre aux besoins prioritaires de l'opérationnalisation de la composante police et répondre dans la mesure du possible aux besoins émis par les Etats en harmonisant les différents appuis prévus.

Ouvrant les travaux de cette conférence, le ministre nigérien en charge de l’Intérieur, Bazoum Mohamed a déclaré avoir «pris note de l'engagement de nos différents partenaires, tant dans la vision commune, qu'ils ont avec nous, de la nécessité de cette composante police que du travail à faire ensemble, dans le cadre des opérations du G5 Sahel ».

M. Bazoum Mohamed a relevé les besoins nécessaires dans le cadre de la judiciarisation des dossiers issus des opérations de la Force conjointe.

«Nous avons besoin d'harmoniser tous nos moyens, dans le cadre du G5 Sahel, mais aussi des unités d'investigations spécialisées. Nous avons aussi des besoins en équipements. Nous avons besoin de renforcer la capacité du Pôle judiciaire ; nous avons besoin de renforcer notre justice, de façon générale, à l'occasion du traitement des défis qui résultent de notre combat contre le terrorisme».

Le ministre en charge de l'Intérieur a invité les participants à prendre connaissance des besoins des Etats membres qui se situent notamment, au niveau de la formation, du renforcement des capacités et de l'acquisition d'équipements. «Je voudrais qu'à travers vos réflexions, nous puissions nous garantir les conditions de l'opérationnalité des matériels, d'harmonisation des conventions entre les cinq Etats du G5 Sahel ».

