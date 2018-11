Tunisie : Désignation d'un ancien ministre pour suivre la plainte contre l'actuel Premier ministre

27 Novembre 2018

Tunis, Tunisie, 27 novembre (Infosplusgabon) - Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi a chargé l'avocat et ancien ministre tunisien du Portefeuille de l'État, Mabrouk Korchid pour suivre les plaintes déposées par le Secrétaire général du Mouvement Nidàa Tounés (parti présidentiel) au tribunal militaire contre le Premier ministre, Youssef Chahed, accusé de planifier un coup d'Etat contre le président de la République, ont annoncé, mardi, des sources bien informées.

Le président Essebsi a reçu, lundi, M. Korchid à qui il a demandé de suivre l'affaire dans une totale neutralité entre l'accusateur et l'accusé afin de faire éclater la vérité sur ce dossier.

Le Secrétaire général du Mouvement Nidàa Tounés, Slim Riahi a déposé, vendredi dernier, une plainte auprès du tribunal militaire de Tunis contre le Premier ministre, Youssef Chahed et certains de ses collaborateurs et un groupe d'hommes politiques et de sécurité, tous accusés pour ''planification d'un coup d'Etat'', rappelle-t-on.

La porte-parole officielle du Mouvement Nidàa Tounés, Ânes Hattab, a, pour sa part, affirmé, en marge de la réunion extraordinaire du bureau politique du parti, dimanche dernier, que Nidàa Tounés a adopté politiquement l'affaire de la plainte contre le Premier ministre dans laquelle il est accusé d'avoir planifié un coup d'Etat contre le parti et son fondateur, le président de la République.

Le Premier ministre a démenti les accusations portées contre sa personne en affirmant, dans une communication faite devant le Parlement, samedi dernier, son désir de respecter la Constitution et les institutions de l'État.

''Les propos de certains qui voient dans le rétablissement de la légalité un coup d'Etat n'ont aucune influence sur nous'', a-t-il dit.

