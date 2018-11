Tunisie : Un Conseil national pour le dialogue social a été porté sur les fonts baptismaux

27 Novembre 2018

Tunis, Tunisie, 27 novembre (Infosplusgabon) - La création du Conseil national pour le dialogue social ''est un acquis pour la Tunisie et une expérience unique dans le monde arabe'', a affirmé le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, précisant que la naissance de ce Conseil ''est le fruit des efforts faits par le gouvernement et les organisations professionnelles et constitue un pas important dans la volonté d'assurer la permanence d'un dialogue social''.

M. Chahed s'exprimait, mardi matin, lors de l'ouverture de l'Assemblée constituante du Conseil national pour le dialogue social en présence des organisations nationales comme l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) et l'Union tunisienne pour l'agriculture et la pêche (UTAP).

Le gouvernement ouvrira de nouveau la porte des négociations avec l'UGTT, a dit le Premier ministre, affirmant que la situation sociale, l'inflation et les déficits budgétaire et commercial constituaient ses priorités.

Selon lui, le gouvernement n'a pas abandonné son rôle dans la répartition des richesses pour réaliser les aspirations du peuple à une justice sociale et à un bien-être économique, indiquant le désir des trois structures de production à soutenir ce travail avec la signature, en juillet 2017 ''du programme d'un travail décent pour la Tunisie 2017-2022''.

Il a mis l'accent sur le soin particulier dont fait preuve la Tunisie pour la santé et la paix professionnelles, en étant convaincue que cela est un des droits essentiels de l'homme.

Un accord a été trouvé lors de l'Assemblée constituante sur la désignation du ministre tunisien des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, comme président du Conseil pour un mandat de deux ans.

Le Secrétaire général de l'UGTT, Noureddine Tabboubi et le président de l'UTICA, Samir Majoul, comme vice-présidents.

La création de ce Conseil s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des termes du contrat social conclu, le 14 janvier 2013, entre le gouvernement, l'UGTT et l'UTICA, rappelle-t-on.

Ce conseil a pour objectif de promouvoir le dialogue tripartite et sa durabilité, ainsi que de promouvoir un climat social stimulant, propice aux investissements et garantissant les conditions d’un travail décent.

