Vers la formation des sportifs congolais par des experts brésiliens

25 Novembre 2018

Brazzaville, Congo, 25 novembre (Infosplusgabon) - L’ambassadeur du Brésil au Congo, Raul de Taunay, a annoncé jeudi à Brazzaville, qu’une délégation de son pays viendra au Congo dans la perspective de l’installation de centres et académies de sports, ainsi que pour raffermir la formation des jeunes sportifs, les cadres et techniciens congolais, à l’issue d’une rencontre avec le ministre congolais des Sports, Hugues Ngouélondélé, qui vient de séjourner au Brésil, selon la radio publique.

‘’ Dans le cadre des entretiens que nous avons avec le ministre des Sports, nous venons aujourd’hui confirmer l’arrivée prochaine d’une délégation brésilienne pour découvrir les infrastructures sportives du Congo. Le but de cette mission sera de faire la prospection dans le but de l’installation de centres et académies de sports et la formation des enfants, des cadres et techniciens sportifs ‘’, a expliqué Raul de Taunay.

Le Brésil veut former des cadres, techniciens et jeunes sportifs congolais au football, au volley-ball, au handball et à d’autres sports où ce pays de l’Amérique du Sud excelle.

Engagé dans les réformes et la formation, Hugues Ngouélondélé veut ainsi maximiser la formation des cadres et des jeunes pépites car le sport congolais, en proie aux contre-performances, est appelé à redorer son blason sur le plan sportif en mettant à profit sa jeunesse et ses infrastructures sportives de haut standing.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOL/GABON2018

© Copyright Infosplusgabon