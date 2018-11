Fin à Tripoli d'un atelier sur le rôle d'une presse professionnelle dans la lutte contre la désinformation

Tripoli, Libye, 25 novembre (Infosplusgabon) - Un atelier sur le rôle de la presse professionnelle dans la lutte contre la désinformation et le discours haineux et pour la codification de l'éthique de la profession et ses rapports avec la démocratie et les droits de l'homme, a pris fin jeudi soir à Tripoli, a-t-on constaté.

Initié par l'organisation libyenne pour une presse libre, une organisation non gouvernementale (ONG), l'atelier, auquel une quinzaine de journalistes libyens a pris part, a mis l'accent sur les voies et moyens de faire face au discours haineux et à la violence.

L'atelier a aussi souligné l'importance de la crédibilité des informations (Fake News) et traité plusieurs autres sujets relatifs à la définition de la presse professionnelle et non professionnelle, sous l'angle des conventions internationales.

Cet atelier, le premier du genre qui aborde le problème de désinformation dans les médias libyens, entre dans le cadre de la campagne que mène l'organisation libyenne pour une presse indépendante, récemment portée sur les fonts baptismaux pour combattre les Fake News et le discours haineux, signale-t-on.

Le premier jour de cet atelier a été marqué par un exposé sur la construction d'une information professionnelle et le rôle du journaliste dans la collecte et la diffusion d'une information professionnelle et objective, a-t-on constaté à Tripoli.

Le président de l'organisation libyenne pour une presse libre, Ridha Foheil, a affirmé ce jeudi dans un entretien téléphonique, que l'atelier est la première manifestation de l'organisation après son adhésion, début novembre, à la Commission de la société civile de Tripoli.

L'atelier fait partie de la campagne de sensibilisation que mène l'ONG auprès des structures médiatiques libyennes et des professionnels de l'information et de la communication, afin de diffuser la culture d'une information professionnelle libre et indépendante et qui va constituer la base d'une stabilité démocratique et du respect des droits de l'homme.

M. Ridha Foheil a indiqué que son organisation va tenir des ateliers de travail similaires dans les différentes régions de la Libye.

Expliquant le choix de cette démarche comme moyen de sensibilisation, il a avancé la raison de la ''grande quantité des tentatives de désinformation et les Fake News qui font l'objet de traitement dans les médias, notamment dans les réseaux sociaux qui en font leurs principales sources d'information''.

M. Foheil a fait remarquer, à cet égard, que le problème des Fake News et de la désinformation est mondial, affirmant qu'il n'existe pas d'organisations internationales spécialisées dans l'évaluation des médias pour le respect, par ces médias, de l'éthique professionnelle qui impose l'objectivité et la neutralité et interdit les fausses informations.

