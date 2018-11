Libye : Les Nations Unies condamnent l'attaque meurtrière terroriste dans une localité au Sud-Est du pays

25 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 24 novembre (Infosplusgabon) - La Mission d’appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL) a condamné l’attaque terroriste meurtrière perpétrée à Tazerbou, une oasis située au Sud-Est de la Libye, à 250 km au Nord-Ouest de Kufra.

L'attaque de vendredi contre le poste de police de Tazerbou, qui, selon les autorités locales, aurait été perpétrée par Daech, a fait au moins huit civils tués, neuf blessés, trois enlevés et neuf autres portés disparus et susceptibles d'avoir été enlevés, a indiqué, samedi, l'UNSMUL, dans un communiqué sur son site.

La Mission adresse ses condoléances aux familles des victimes, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et demande la libération immédiate des kidnappés et leur retour en toute sécurité dans leurs familles, rappelant aux parties au conflit, leur obligation de protéger les civils et leur a demandé de cesser immédiatement de prendre pour cible les civils et leurs biens, conformément au droit international humanitaire.

L'UNSMIL a appelé les parties libyennes à laisser leurs différends de côté et à unir leurs efforts pour vaincre la menace terroriste qui menace la stabilité et la sécurité du pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON2018

© Copyright Infosplusgabon