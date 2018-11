Les réformes économiques et l'immigration clandestine à la Une de la presse libyenne

25 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 25 novembre (Infosplusgabon) - Les réformes économiques entamées par le Conseil présidentiel en Libye et ses aspects relatifs au taux de change du dinar et des devises étrangères, ainsi que l'inflation, ont été au menu des sujets traités par les journaux libyens cette semaine, qui se sont également intéressés à la question de l'immigration clandestine à travers le débarquement forcé de plus de 80 migrants bloqués dans un bateau au large de Misrata (220 km à l'Est de Tripoli) soulevant la question des centres d'hébergement de migrants en Libye.

Analysant la situation économique du pays, le journal Al-Wassat a indiqué que le recul de la crise de liquidité dans les banques du pays, notamment à Tripoli, est un indicateur préliminaire des succès obtenus par le programme de réformes économiques lancé par le gouvernement d'union nationale en septembre.

Le journal a fait remarquer toutefois que la poursuite de ces succès dépendait de l'unification de la Banque centrale, la levée des restrictions sur les ventes de devises, la prise de mesures visant à réduire l'inflation dans le pays.

Citant l'ancien directeur de la Bourse des valeurs en Libye, Sleiman Chahoumi, le journal a déclaré que "l'amélioration du niveau des prix et l'assouplissement de la crise de liquidité doivent être consolidés à travers l'unification de l'institution monétaire", expliquant que "la non-unification de l'institution monétaire en Libye au plus tôt, signifie que le cours de la trésorerie et l'amélioration de la valeur du dinar sont toujours à risques".

Rappelant la partition de la Banque centrale en 2014 qui s'est scindée entre les deux gouvernements à Tripoli et Beidha (Est), le journal a souligné que la Mission des Nations Unies en Libye mène des efforts visant à vérifier les comptes de la Banque centrale de Tripoli et à Beidha, comme annoncé le 7 novembre. Les gouverneurs de la Banque centrale à Tripoli et à Beidha ont convenu, lors d'une réunion tenue avec la Mission des Nations Unies à Tunis, des conditions de cet audit de leurs comptes.

Dans le même ordre d'idées, M. Chahoumi a souligné la nécessité d'un consensus et d'un plan d'unification de l'institution monétaire, assurant que l'audit externe des opérations de la Banque centrale à Tripoli et à Beidha constituera un prélude à l'unification et à la fusion des comptes dans les meilleurs délais.

Il a mis en garde contre les "informations sur l'importance de la dette publique, sur le trésor public et la hausse du montant de la dette du "gouvernement intérimaire", bien qu'il soit sous le contrôle du gouvernement d'union nationale.

Al-Wassat a cité aussi, Ezzedine Al-Mabrouk, ancien directeur du département de la recherche et des statistiques de la Banque centrale, qui a déclaré qu '"il est trop tôt pour parler des résultats des réformes économiques", soulignant que "la crise de liquidité a besoin de temps pour restaurer la confiance dans le système bancaire et la vente en espèces".

Selon le journal, les experts réclament aussi la nécessité de lever les restrictions imposées par la Banque centrale à la vente de devises afin d’obtenir un retour positif rapide sur l’économie nationale. En septembre dernier, le Conseil présidentiel du gouvernement de réconciliation nationale à Tripoli a publié un décret imposant une taxe sur les ventes de devises à des fins commerciales et personnelles de l'ordre de 183%.

Ezzeddine Al-Mabrouk a déclaré, selon le journal, qu'il est nécessaire de lever les restrictions sans un certain plafond pour les transferts extérieurs et les crédits documentaires, notant que "la Banque centrale peut défendre le nouveau prix de 3,9 dinars pour 1 dollar.

Pour le journal, les experts ne cachent pas la crainte de la persistance de taux d'inflation élevés, citant une étude récente de la Banque centrale sur l'inflation et les indices des prix à la consommation, indiquant que ceux-ci ont considérablement augmenté en 2016 et 2017.

Le journal a relayé l'appel publié sur sa page Facebook par Attia Al-Fitouri, professeur d'économie à l'université de Benghazi, qui a exhorté à "inonder le marché libyen de biens et produits de consommation aux prix officiel sans imposer de taxes, ni de frais." Dans ce cas, il a prédit que les prix chuteraient de plus de 50% En achetant du dinar, nous maintenons la stabilité de l'économie libyenne", a rapporté le journal, citant l'expert.

Evoquant le dossier de la migration clandestine à travers le débarquement forcé de migrants d'un bateau au large de Misrata, le journal Afrigatenews a, pour sa part, indiqué que la colonel Tawfik Al-Sakir, chef du service central des gardes-côtes, a annoncé qu'ils avaient pris d'assaut le navire qui transportait des migrants en situation irrégulière avec l'autorisation du procureur général, après 10 jours de négociations en présence des représentants de leurs pays.

Afrigatenews a indiqué que le chef du service central des gardes-côtes a indiqué que les migrants avaient été transférés dans des centres d'hébergement dans les villes de Misrata, Zliten et Khomes.

Cet assaut est intervenu après l'échec des négociations menées par les consuls et les représentants des missions diplomatiques en Libye dont les ressortissants d'immigrés clandestins refusent de quitter le navire "NIVIN" depuis le 10 novembre, a souligné le journal.

Le journal électronique a indiqué que parmi les ressortissants du navire figurent des individus de nationalités "de Somalie, d'Érythrée, du Soudan, du Bangladesh et du Pakistan", précisant que le nombre de migrants secourus par le navire en Méditerranée s'élève à 94.

Cet assaut a ravivé la controverse autour des centres d'hébergement pour migrants en Libye, après la dénonciation par Human Rights Watch de l'intervention des forces de sécurité en Libye sur le bateau.

Sous le titre "Retour de la polémique sur les centres de détention pour migrants en Libye", le journal Al-Wassat a indiqué que la controverse autour des centres de détention pour migrants est de nouveau de retour, coïncidant cette semaine avec l’arrivée d’une mission de la Commission de l’Union africaine à Tripoli et dans certaines régions de la Libye pour des raisons de sécurité.

Son but est d’enquêter sur la détention des migrants africains; alors que les pays de l’Afrique de l’Ouest refusent de rapatrier leurs citoyens, les pays du voisinage de la Libye au Sud ont convenu sur un mécanisme de contrôle les flux de réfugiés.

Le journal a indiqué que le début a été marqué par le report à plusieurs reprises de la visite de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en Libye, dont le dernier en date début novembre pour des raisons de sécurité, selon une source de la Mission.

Une source a expliqué, selon Al-Wassat, que l'Union africaine avait constitué une délégation de la Commission des droits de l'homme, il y a plusieurs mois, pour l'envoyer à Tripoli et connaître les conditions de vie des réfugiés dans les centres de détention, ainsi que pour soutenir les mesures annoncées par les autorités libyennes dans ce contexte. Cette visite a été reportée alors qu'elle était une priorité pour la Commission africaine, a signalé le journal, qui précise l'existence de témoignages de migrants qui se sont plaints des conditions de leur détention.

Selon la même source, la délégation africaine a déclaré qu'elle était supposée tenir des consultations avec les acteurs en Libye et convenir de mesures pratiques pour soutenir les efforts visant à améliorer la vie des migrants africains.

FIN/INFOSPLUSGABON/KLU/GABON2018

© Copyright Infosplusgabon