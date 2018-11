Yutong Bus atteint les 15 000 autobus livrés sur les marchés africains

25 Novembre 2018

ZHENGZHOU, Chine, 25 novembre (Infosplusgabon) – D’après un communiqué de Knowledge Bylanes -- Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd, premier fournisseur mondial d'autobus, vient de produire son 15 000e autobus à destination de l'Afrique dans son usine de Zhengzhou, dans province du Henan. Le ministre éthiopien et des représentants de plus de 30 ambassades de pays africains, dont l'Afrique du Sud, le Nigéria et le Congo, ont visité l'usine pour assister au départ de l'autobus et salué la contribution de Yutong Bus au développement des transports dans l'ensemble du continent.

Le bus à livrer en Afrique est l'un des modèles les plus récents de Yutong Bus, le ZK6122H9. Depuis son entrée sur le marché en 2004, Yutong Bus est le premier exportateur d'autobus chinois à destination de l'Afrique. Au cours des trois dernières années, les exportations de la société vers l'Afrique ont représenté 45 % des exportations totales de bus chinois vers ce continent.

« La livraison de ce 15 000e autobus marque une étape importante pour nous et pour les marchés africains que nous desservons », a déclaré Hu Huaiban, directeur général des marchés d'outre-mer chez Yutong Bus. « En tant que grande société chinoise, l'une de nos principales priorités dans notre expansion à l'international est de localiser nos stratégies pour aider à créer de l'emploi local. »

La société a mis en place un réseau complet de vente et de service dans près de 50 pays africains, notamment l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Nigéria, la Tanzanie, l'Angola, le Ghana et l'Algérie. Elle soutient également des usines au Nigéria et en Éthiopie en apportant un soutien technique et professionnel aux travailleurs locaux, en fournissant une base à l'industrie automobile locale et en contribuant à la diversification du développement économique.

En 2017, Yutong a vendu un total de 67 568 autobus de grande et moyenne taille, dont 24 865 autobus utilisant des énergies nouvelles. Reconnu mondialement, le groupe est devenu le premier constructeur mondial d'autobus utilisant des énergies nouvelles et a pénétré avec succès les marchés du Royaume-Uni, de la France, du Chili, de la Bulgarie, de l'Islande et de Macao (Chine).

Pour rappel, Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. est une société de fabrication moderne spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'autobus. Son volume de vente annuel s'élève à 67 568 unités et elle a vendu à ce jour plus de 100 000 autobus utilisant des énergies nouvelles. Première société du secteur des autobus en Chine à être cotée en bourse, Yutong Bus a enregistré un chiffre d'affaires de 33,2 milliards de yuans en 2017. Yutong Bus vend des autobus dans plus de 30 pays sur les six continents et possède une part de marché de plus de 30 % en Chine et de plus de 15 % dans le monde.

